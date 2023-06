Einladung zum Vereinsgespräch im Rahmen der DJM 2023

Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,

Euer Verein möchte Antworten auf Fragen bzgl. des Leistungssports? Ihr habt Anregungen oder Inhalte die Euch brennend interessieren? Ihr wolltet schon immer mal den direkten Austausch zur Cheftrainerin, den Bundestrainern und dem Sportdirektor? Dann haben wir was für Euch.

Wir laden Euch herzlich ein im Rahmen der Deutschen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2023 in Essen an einem Leistungssport-Vereinsgespräch teilzunehmen.

Wann?

Samstag, 24.06.2023 19Uhr

Dauer?

ca. 2 Stunden

Wo?

Saal im Ruderclub am Baldeneysee e.V.

Verpflegung?

Getränke können auf eigene Kosten erworben werden.

DRV-Gesprächspartner?

Cheftrainerin Brigitte Bielig

Sportdirektor Mario Woldt

U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock

U19-Bundestrainer Adrian Bretting

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Platzkapazität auf 80 Teilnehmer: innen begrenzt. Bitte meldet euch über das Anmeldeportal SAMS an – Veranstaltung Vereinsgespräch – Nummer 765.

Anmeldeschluss ist der 18.06.2023 bis 23:59Uhr.

Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch mit euch!

Mit rudersportlichen Grüßen

Leistungssport-Team des Deutschen Ruderverbandes e.V.