Einladung zur zweiten Denkwerkstatt Verein: Vereinsmatrix entdecken!

Nach einem inspirierenden Start im November lädt der Deutsche Ruderverband nun herzlich zur zweiten Denkwerkstatt Verein am 24. Januar 2024 von 19.30 bis 21.00 Uhr ein. Diese digitale Veranstaltungsreihe für Rudervereine bietet Raum für Vernetzung, Wissensaustausch und die Entdeckung innovativer Konzepte.

Vortrag zum Thema „Vereinsmatrix“

Lukas Steiger, Verantwortlicher für Vereinsentwicklung bei swiss unihockey, wird die Teilnehmer:innen an diesem Abend in die Welt der "Vereinsmatrix" entführen. Der Schweizer ist sich sicher: „Die Vereinsanalyse trägt dazu bei, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Vereins zu verbessern, die Zufriedenheit der Mitglieder zu steigern und eine langfristige, nachhaltige Entwicklung zu fördern.“

Auch für Dr. Martina Schott, der Fachressortvorsitzenden für Verbandsentwicklung und Vereinsservice, war es eine Herzensangelegenheit den Teilnehmer:innen dieses Thema näher zu bringen: „Wir wollen den Vereinen eine breite Wissensbasis zur Verfügung stellen, die einen roten Faden in die Vereinsarbeit bringen kann. Wer Hilfe benötigt, bekommt sie dort oder kann nachschauen wo sie zu finden ist.“

Im Anschluss an den Impulsvortrag wird es erneut die Möglichkeit geben, Tipps und News in Kleingruppen auszutauschen. Die Veranstaltung führen wir via Zoom durch. Alle Teilnehmerinnen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Wie können Interessierte teilnehmen?

Wir treffen uns online über Zoom. Wer dabei sein will, meldet sich mit seinem Namen, Verein und Wunschtermin per E-Mail (cornelia.stampnik@rudern.de) an. Anschließend erhalten alle Interessenten den Zoom-Link per Mail.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

In jeder „Denkwerkstatt Verein“ haben wir zwei Veranstaltungsteile. Wir beginnen mit einem Impulsvortrag zu einem Schwerpunktthema, das sich aus der Sammlung unserer Auftaktveranstaltung und aus der Vereinsmatrix als wichtig herauskristallisiert hat. Im zweiten Teil jeden Treffens nehmen wir uns Zeit, um akute Themen und Fragen der Teilnehmenden gemeinsam zu bearbeiten - es findet quasi eine kollegiale Beratung statt.

Die Veranstaltungen werden in Teilen aufgezeichnet, zum Beispiel wenn Vorträge gehalten werden. Diese Vorträge und wichtige Ergebnisse werden auf der Verbandshomepage rudern.de hinterlegt und sind für alle Interessierten nutzbar.

Die Termine und Themen der Denkwerkstätten 2024:

Mittwoch, 24. Januar 2024

Vortrag von Lukas Steiger (Swiss Unihockey) zur Vereinsmatrix

Mittwoch, 13. März 2024

Thema noch offen

Mittwoch, 11. September 2024

Thema noch offen

Freitag, 25. Oktober 2024

Denkwerkstatt Verein in Präsenz auf dem Rudertag in Halle