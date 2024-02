Erfolgreiche Neuvergabe der Kleinboot-Meisterschaft 2024 nach intensiven Diskussionen

Die Deutsche Kleinboot-Meisterschaft 2024 (oder wie die Veranstaltung offiziell heißt das Deutsche Meisterschaftsrudern (Kleinboot, Para) und Leistungsüberprüfung U19), die bereits im Herbst 2022 nach Köln vergeben wurde, hat nun endlich einen neuen Ausrichter gefunden. Nachdem die Veranstaltung im Sommer 2023 aufgrund von geplanten Umbauarbeiten zurückgegeben werden musste, wurden ausgiebige Diskussionen mit den deutschen Großveranstaltern geführt.

Die Absage im vergangenen Jahr war auf die geplanten Erweiterungsarbeiten zurückzuführen, die bis zum ursprünglichen Regattatermin (19. - 21. April) nicht abgeschlossen werden können. Weitere potenzielle Ausrichter waren durch Einschränkungen bei ihren eigenen Projekten, wie beispielsweise die World Masters Regatta in Brandenburg, den Umbau des Leistungszentrums in Hamburg, den Tribünenumbau in Essen, sowie die Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaften und den Zieltribünenumbau in Duisburg, verhindert.

Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Deutschen Ruderverband (DRV) in Person des stellvertretenden Vorsitzenden Axel Eimers, Tobias Weysters, dem Vorsitzenden des Fachressorts „Wettkampf“ und dem Vorsitzenden des Crefelder Ruder-Clubs 1883 e.V. (Crefelder RC), Christoph Lüke, im Rahmen der weltweit größten Wassersportmesse - der Boot - wurde schließlich eine Lösung gefunden. Die Organisation der Kleinboot-Meisterschaft 2024 wird nun vom Crefelder RC übernommen, obwohl an beiden angrenzenden Wochenenden Segelregatten stattfinden.

Die Entscheidung einen erfahrenen Ausrichter zu wählen wurde begrüßt. Der Crefelder RC hat bereits eine beeindruckende Liste von Veranstaltungen ausgerichtet, darunter die Kleinboot-Meisterschaft 2022, die U23-Europameisterschaften 2023 sowie die Deutschen Triple Meisterschaften 2021.

Die Freude darüber endlich einen Ausrichter für die Kleinboot-Meisterschaft im olympischen Jahr gefunden zu haben ist groß. Die Organisator:innen und Teilnehmer:innen können sich auf eine spannende und gut organisierte Veranstaltung freuen.

Die Ausschreibung hierzu folgt zeitnah.