Erfolgreicher Auftritt des Deutschen Ruderverbands auf der Boot 2024 in Düsseldorf

Die Boot 2024 in Düsseldorf, die größte Wassersportmesse weltweit, erlebte in diesem Jahr eine Premiere mit dem erstmaligen Auftritt des Deutschen Ruderverbands (DRV). In den Jahren zuvor waren lediglich lokale Rudervereine vertreten, doch der Stand des DRV erwies sich als voller Erfolg.

Am Eröffnungsabend waren hochrangige Vertreter des DRV anwesend, darunter der stellvertretende Vorsitzende Axel Eimers und der Fachressortvorsitzende „Wettkampf“ Tobias Weysters. Michael Stoffels, Vorsitzender des Fachressorts „Wanderrudern, Ruderreviere, Umwelt und Technik“, war ebenfalls anwesend, aber nicht nur am Eröffnungsabend, sondern während der kompletten Messe.

Der Stand des DRV präsentierte zwei Ruderboote - einen Gig 3er von Schellenbacher des Neusser RV und einen Empacher Vierer mit Stm. des Crefelder RC. Zusätzlich bereicherten drei Ergometer von Concept 2 mit Slides, sowie zwei Virtual Reality-Brillen (VR), die den Besuchern auf dem Ruderergometer eine realistische 360°-Fahrt auf dem Rhein, im Neusser Hafen oder gar im Deutschland Achter ermöglichten, das Angebot. Bei den Schulklassen standen 500-m-Rennen auf den Ergometern im Vordergrund; in ruhigeren Zeiten waren die VR-Brillen und das Zweier-Rudern auf den Slides begehrt.

Besonders hervorzuheben sind die 25 engagierten Helfer des Neusser RV, sowie einige Unterstützer aus Krefeld und Leverkusen. Die begeisterten Helfer zwischen 12 und 66 Jahren hatten Spaß daran, den Besuchern nach einer Ergometer-Einführung, die Funktionsweise der VR-Brillen zu erklären. Diese zogen das Publikum magisch an. Eine junge Besucherin drückte ihre Begeisterung so aus: "Das war das Schönste, was wir auf der Messe gemacht haben!"

Auch prominente Gäste waren vor Ort, neben dem Olympiateilnehmer und Silbermedaillen Gewinner Jonathan Rommelmann, schauten auch Marc Lembeck aus der Para Nationalmannschaft, die Deutschland-Achter-Trainerin Sabine Tschäge, DRJ-Chef Sebastian Haase und der Ehrenvorsitzende Siegfried Kaidel am Strand des DRV vorbei.

Der Stand verzeichnete insgesamt rund 800 Besucher, darunter viele Schulklassen mit Kindern im Alter von 10-14 Jahren. An den Wochenenden waren es vor allem Familien mit Kindern, hauptsächlich aus der Region. Viele der erwachsenen Besucher besitzen zwar ein Ergometer zuhause, sind jedoch in keinem Verein Mitglied.

Nahe des DRV-Standes fanden täglich zahlreiche Vorträge zum Wassersport auf der Bühne „World of Paddling“ statt. Neben Sabine Tschäge, Sebastian Haase und Jan Steinmeyer von Row & Sail, hielt auch Michael Stoffels innerhalb der neun Messetage Vorträge über die Vielfalt des Rudersports. Er äußerte sich begeistert: "Es hat mir wirklich Spaß gemacht den vielen Menschen das Rudern näher zu bringen. Jeden Tag wurden bei den Vorträgen andere Fragen gestellt. Coastal Rowing hat seine Bühne bekommen. Es war einfach ein voller Erfolg, und ich freue mich zusammen mit meinem Team vom Neusser RV, gerne aber auch aus anderen Vereinen der Region, auf die BOOT 2025!"