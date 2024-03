Erfolgreicher Landesrudertag beim LRV Brandenburg mit Wahl eines neuen Präsidiums

Der Landesruderverband Brandenburg veranstaltete am 16. März auf der Regattastrecke am Beetzsee seinen 13. Landesrudertag, der auch als "Arbeitsrudertag" zählen könnte. Aus den Grußworten der Gäste und den Berichten des Präsidiums klang das für den 11.-15. September anstehende Großereignis an - die Vorbereitungen auf die WRMR 2024 sind täglich präsent, und das natürlich auch bei den Mitgliedsvereinen des LRV Brandenburg. Aber auch darüber hinaus gab es Vieles aus der Verbandsarbeit im Jahr 2023 zu berichten und die Mitglieder hörten gespannt zu.

Nach der Entlastung und herzlichem Dank an das Präsidium für seine letzte Amtszeit referierte unser Nachbarpräsident von RUSA und Länderratsvorsitzender Steffen Planer in informativer und unterhaltsamer Manier für den DRV zum aktuellen Stand der Haushaltslage des Dachverbandes. Die Mitglieder bedankten sich im Anschluss bei ihm für die offenen Worte.

Steffen Planer übernahm dann nahtlos mit seinem Berliner Amtskollegen Thomas Haun und Bernd Frömmel vom SV Kloster Lehnin die Rolle der Wahlkommission, die in Rekordgeschwindigkeit und Einstimmigkeit das neue Präsidium und die Kassenprüfer wählen ließ. Einen kleinen Generationenwechsel gab es in den Ressorts Leistungs- und Wettkampfsport - neu durch den im Trainingslager weilenden Ingo Fattroth vom RCHB besetzt - und Regattawesen, welches nun die bestätigte Ruderjugendvorsitzende Svenja Hamdorf vom ARC ausfüllt. Verstärkt und entlastet wird das Präsidium und insbesondere die Geschäftsführerin Henriette Schwarz von Mario Brösecke vom RC Beeskow, der das Amt des Schatzmeisters übernimmt. Darüber hinaus wird Thomas Haarhoff nach einstimmiger Wahl als nach Rathenow Zugezogener das Ressort Gewässerschutz und Ruderreviere verantworten, worüber wir sehr glücklich sind, auch wenn er seiner Wahl wegen einer Wanderfahrt nicht persönlich beiwohnen konnte.

Auf das reichhaltige Mittagessen des beliebten Regattastrecken-Caterers Steffen Lindner folgte ein weiterer angenehmer Teil. Es wurde das neue und einzig anwesende Präsidiumsmitglied Mario Brösecke zu seinem Amt beglückwünscht und mit allem Nötigen für die Präsidiumsarbeit ausgestattet. Sodann verabschiedeten wir mit großem Dank die ausgeschiedenen Verantwortlichen für Leistungs- und Wettkampfsport Roland Köpke und für Regattawesen Volker Garmatter. Als kleine gelungene Überraschung wurde Karsten Gränzer mit der LRV-Ehrennadel in Bronze geehrt. Steffen Planer fand genau die richtigen Worte für unseren Verantwortlichen im Ressort Wanderrudern/Breitensport. Karsten hatte bis zum Landesrudertag auch das von Ehrenmitglied Dr. Theo Kozerski übernommene Ressort Gewässerschutz und Ruderreviere mit großer Hingabe betreut und damit eine Doppelfunktion ausgeübt.

Das Fazit des 13. Landesrudertages war ein positives, ebenso zuversichtlich klang das kräftige Hipp-Hipp-Hurra am Ende der Versammlung. Es gab viel Zuspruch, wunderbare Blumen, Geschenke und enormen Gesprächsbedarf, für den wir uns bei der nächsten Mitgliederversammlung mehr Zeit nehmen werden.