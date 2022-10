Erfolgreiches Bundesfinale Rudern 2022 in Berlin-Grünau

Vom 13. – 17. September fand in Berlin Grünau das Herbstfinale der Ruderwettkämpfe des größten Schulsport-Wettbewerbs der Welt statt: Jugend trainiert für Olympia und Paralympics 2022. Bereits am Dienstag füllte sich der Sattelplatz der historischen Regattaanlage in Grünau. Die Sportlerinnen und Sportler der qualifizierten Schulen kamen an und es ging zum ersten Mal für eine erste Trainingsfahrt raus auf die Dahme.

Insgesamt qualifizierten sich in diesem Jahr 635 Schülerinnen und Schüler für das JTFO-Bundesfinale in Berlin. Die erfolgreichste Schule war das Bessel Gymnasium Minden (Nordrhein Westfalen) mit insgesamt zwei Rennsiegen.

Am Donnerstagmorgen starteten bei bewölkten, aber dennoch trockenen Bedingungen die Vorläufe . Am Nachmittag folgten dann die Hoffnungsläufe. Der Freitagvormittag startete pünktlich um 9 Uhr mit den Halbfinals. Bei sehr windigen Bedingungen qualifizierten sich die Mannschaften für die A- und B-Finals in insgesamt 10 Bootsgattungen, die dann am Nachmittag stattfanden.

O-Ton Achim Eckmann: "Zwei Jahre lang konnte das JTFO Herbstfinale aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Umso größer ist die Freude der Schulruderer, sich endlich wieder auf dem Bundesfinale über die 1000-Meter-Distanz messen zu können. Ich bin froh, dass dieser wichtige Zielwettkampf im Schulrudern wieder stattfinden kann."