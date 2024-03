Erlanger Wanderrudergesellschaft startet mit neuem Vorstand in die Saison

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Erlanger Wanderrudergesellschaft Franken e.V. (EWF) wurde Arne Borsum zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit nach 8 Jahren Volker Wunderlich ab. Der Vorstand gab den Mitgliedern einen Rückblick auf das vergangene Jahr und stellte das Programm für die kommende Rudersaison vor.

Die Mitgliederzahl der EWF liegt stabil bei etwa 100 Mitgliedern. Zusammen haben sie im vergangenen Jahr beeindruckende 12.041 Kilometer gerudert, wovon 4.185 Kilometer auf Wanderfahrten entfielen. Fünf Mitglieder wurden für ihre Leistungen mit dem Fahrtenabzeichen des Deutschen Ruderverbandes ausgezeichnet, wobei Klaus Peter Vogel mit 1.240 Kilometern die meisten Kilometer absolvierte.

Mit der Zeitumstellung am 31. März beginnt offiziell die Sommersaison. Ein Highlight wird das gemeinsame Anrudern mit dem Ruderverein Erlangen am 7. April sein, bei dem die legendäre Barke „Seku“ der Wanderrudergesellschaft die gemeinsame Bootsausfahrt auf dem Kanal anführen wird. Regelmäßige Rudertermine finden am Bootshaus in Erlangen-Büchenbach montags, donnerstags und sonntags statt.

Besonders erfreulich ist die Auszeichnung des Kursangebots durch den Deutschen Ruderverband im Mai 2023 mit dem Zertifikat Gesundheitssport Rudern. Die Ruderkurse für 2024 sind bereits gut gebucht, jedoch gibt es noch freie Plätze, insbesondere im Kurs für Kinder und Jugendliche.

Weitere Informationen zum Sommerprogramm und den Ruderkursen finden sich auf der Webseite der EWF unter https://rudern-erlangen.de.