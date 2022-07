Erprobungsmaßnahme und Nominierungsrichtlinien zum Coastal Rowing veröffentlicht

Das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes hat die, gemeinsam von der Regelkommission und den Fachressorts Wettkampf und Coastal Rowing, entwickelte Erprobungsmaßnahme zum Coastal Rowing beschlossen. Das vorgeschlagene Regelwerk ist stark an die Regelungen des Weltverbandes worldrowing angelehnt, um zu erwartende Änderungen einfach umzusetzen. Die gesamten Maßnahmen lest ihr in untenstehender PDF.

Darüber hinaus wurden die Nominierungsrichtlinien bekanntgegeben, welche ihr ebenfalls als PDF Datei untenstehend findet.