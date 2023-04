Erster Teil des DRJ Seminar Juleica A

Juleica? Machen wir!

Unser erster Teil fand übers Wochenende in Hannover statt. Unter fachkundiger Führung und in lockerer Atmosphäre wurden Themen wie Aufsichtspflicht, Rudertechnik und respektvoller Umgang mit Menschen gemeinsam besprochen. Wo ziehe ich als betreuende Person meine Grenze und wann sollte ich auf jeden Fall eingreifen? Vera und Andreas halfen uns bei offenen Fragen und sensibilisierten uns für wichtige Aspekte. Der Spaß kam aber nie zu kurz, schließlich war ja Wochenende! So wurden in der Sporthalle etliche Spiele ausprobiert und auch viel gelacht. Dank der guten und vielseitigen Ernährung blieben keine Wünsche offen.

Das auch abends die Gemeinschaft im Mittelpunkt stand, bewiesen die langen Nächte mit Blackstories, Werwolf und dem ein oder anderem Stück Pizza. Durch die lange Abende konnten wir uns untereinander noch viel besser kennenlernen und wurden zu einer richtig guten Gruppe. Dadurch, dass wir uns untereinander so gut verstanden haben, hat das Wochenende noch viel mehr Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt schon alle im Dezember wiederzusehen!

Vielen Dank an Vera, Paula und Andreas für das lehrreiche und schöne Wochenende! Wir freuen uns schon jetzt auf Teil B.

Charlotte, Hannes und Ralf