Erstmalig in Essen - Rudern gegen Krebs

Benefizregatten zur Finanzierung von Bewegungsprojekten für Krebspatienten werden seit 2005 an verschiedenen Standorten in Deutschland ausgerichtet. Nun geht es am 18. September 2022 erstmalig in Essen für die gute Sache auf das Wasser. Veranstaltet von der Stiftung Leben mit Krebs in Koordination mit dem Westdeutschen Tumorzentrum (WTZ) in Essen rudern Anfängermannschaften und Mannschaften aus erfahrenen Ruderinnen und Ruderern über 350 m auf dem Baldeneysee. Das große Rahmenprogramm für die Aktiven, die Sponsoren und Besucher findet auf dem Gelände des Ausrichters, der Ruderriege ETUF, unmittelbar am Zielturm unterhalb der Villa Hügel statt.

Kooperation der Rudervereine in Essen und Hattingen

In Kooperation mit den Rudervereinen in Essen und Hattingen werden die Anfängermannschaften in 4 Trainingseinheiten auf die Regatta vorbereitet. Mit einem komprimierten Programm werden den im Rudern Unkundigen alle relevanten Kenntnisse vermittelt und die technischen Fähigkeiten nahe gebracht, um die Rennstrecke gut zu bewältigen. Die Mannschaften freuen sich bereits, den Rudersport kennen zu lernen und gemeinsam einige Stunden auf dem Baldeneysee und der Ruhr im herrlich grünen und hügeligen Ruhrtal zu erleben. Im bekannten Ausscheidungssystem mit Vor- und Hoffnungsläufen kann es bis ins Finale gehen. Am Ende aber dominiert der gemeinsame Einsatz für die Krebspatienten.

Mit am Start sind die OncoKids

Kinder und Jugendliche mit und nach einer Krebserkrankung durch Bewegungsangebote zu motivieren, zu fördern und zu integrieren ist die Zielsetzung des Netzwerk ActiveOncoKids. Das Zentrum Ruhr bietet den OncoKids die Startmöglichkeit auf der Regatta in Essen. Sofern Rudern nicht bereits ein Teil des Programms für die Kinder ist, beteiligen sich Rudervereine an deren Ausbildung. Bereits die führt die Kinder in den Mannschaften zusammen und die Regatta wird zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Beteiligung ist breit gestreut

Die teilnehmenden Mannschaften kommen aus Unternehmen und Institutionen der Region, Vereinen und Interessensgruppen wie auch aus am Rudern Interessierten und für den Zweck engagierten Publikum. Letztlich sind natürlich Ruderinnen und Ruderer der Ruhrvereine dabei. Alle zusammen erwartet ein fröhlicher und spannender Tag auf dem ausgedehnten Gelände des ETUF.

Alle Beteiligten von der Stiftung, vom WTZ, von den Rudervereinen und natürlich die Patienten, denen die Förderung zugute kommt, freuen sich über weitere Meldungen. Informationen, der Link zum Anmeldeportal und die Kontaktdaten der Ansprechpartner für Mannschaften und Sponsoren finden sich hier.