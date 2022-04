Favoriten und Youngsters trumpfen auf

Nach den Viertelfinals am Samstagvormittag fanden am späten Nachmittag die Halbfinals der Deutschen Kleinbootmeisterschaften in Krefeld statt. Da auf dem Elfrather See mit zum Teil starken Windböen gerechnet wurde, haben die Verantwortlichen dies bei der Setzung der Rennen berücksichtigt und die Favoriten auf die „besseren, windgeschützten“ Bahnen gesetzt.

Greiten und Föster dominieren Halbfinals

Im Frauen-Einer sind die Favoritinnen ihrer Rolle gerecht geworden. Das erste Finalticket des Tages löste Pia Greiten (Osnabrücker RV). Die 25-Jährige konnte sich früh absetzen und das Rennen mit mehreren Längen Vorsprung souverän für sich entscheiden. Ihr folgen Frauke Hundeling (DRC von 1884) auf Rang zwei und Marie-Sophie Zeidler (Donau-Ruder-Club Ingolstadt) als Dritte ins Finale. „Ziel ist ein gutes Rennen zu fahren und vorne mitzufahren und wie es am Ende ausgeht, werden wir dann morgen sehen“, so Pia Greiten.

Im zweiten Halbfinale gab wie zu erwarten Alexandra Föster (RC Meschede) das Tempo vor und gewann ebenfalls deutlich vor der in der Schweiz lebenden Aurelia-Maxima Katharina Janzen (Rostocker RC v. 1885) und Sarah Wibberenz (RC Havel Brandenburg).

Zeidler und Gelsen siegen im Halbfinale

Mit einem souveränen Halbfinalsieg hat Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania) seine Titelambitionen unterstrichen. Der Münchener gewann vor Moritz Wolff (Berliner RC) und Anton Finger (Berliner RC).

Das andere Halbfinale entschied der erst 20-jährige Jonas Gelsen (Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V.) für sich. Als Zweiter ruderte Marc Weber (Rudern und Sport Steinmühle) über die Ziellinie, Dritter wurde Max Appel (SC Magdeburg, Abteilung Rudern), der sich mit einem starken Schlussspurt auf den letzten Metern noch an David Junge vorbeischob. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Morgen möchte ich dann schon ums Podium mitrudern, aber mal schauen, was geht“, so Gelsen, der zum ersten Mal bei den Deutschen Kleinbootmeisterschaften an den Start geht.

Dräger dominiert

Das Maß aller Dinge im leichten Frauen-Einer ist weiterhin Marie-Louise Dräger (Schweriner RG). Die 41-Jährige gewann ihr Halbfinale mit 20 Sekunden Vorsprung vor Katrin Thoma (Frankfurter RG Germania) und Katrin Volk (Ulmer Ruder-Club 'Donau').

Im anderen Halbfinale konnte sich Johanna Reichardt (Akademischer RC Würzburg) vor Sophie Themlitz (Frankfurter RG Germania) und Rieke Hülsen (TSV Otterndorf von 1862 e.V. Ruderabteilung) durchsetzen.

Gaus bestätigt gute Form

Der junge Arno Gaus (Bonner RG) bestätigt seine gute Form von der Langstrecke Leipzig und zieht mit der schnellsten Halbfinalzeit in den Endlauf ein. Zweiter in diesem Halbfinale wurde Paul Leerkamp (Osnabrücker RV), Rang drei sicherte sich Finn Wolter (RC Witten). Das zweite Halbfinale gewann Joachim Agne (Akademischer RC Würzburg) vor Max Röger (RG Wiking Berlin) und Fabio Kress (Akademischer RC Würzburg).

Photofinish im Frauen-Zweier ohne

Fotofinish-Entscheid im ersten Halbfinale des Frauen-Zweier ohne. Mit nur vier Hundertsteln Vorsprung gewannen Lena Osterkamp und Marie-Cathérine Arnold (Deutscher RC/Hannoverscher RC) vor Alyssa Meyer und Melanie Göldner (RC Tegel 1886/RC Potsdam). Das dritte Finalticket lösten

Katarina Tkachenko und Luisa Schade (beide RC Potsdam). Im zweiten Halbfinale setzten sich Lena Sarassa und Hannah Reif (Crefelder RC/RK am Wannsee) mit zwei Sekunden vor Katja Fuhrmann und Christin Stöhner (Laubegaster RV Dresden/ORC Rostock) durch, Dritte wurden Anna Laura Kracklauer und Paula Rossen (beide Ruder-Club 'Allemannia von 1866').

Roggensack und Schönherr dominieren im Männer-Zweier ohne

Im Männer-Zweier ohne haben Olaf Roggensack und Mattes Schönherr (RC Tegel 1886/RC Potsdam) nach dem Vor- und Viertelfinallauf auch das Halbfinale gewonnen. Sie siegten mit fünf Sekunden Vorsprung deutlich vor Wolf Niclas Schröder und Torben Johannesen (RU Arkona Berlin/RC Favorite Hammonia), Rang drei sicherten sich Malte Großmann und Paul Gebauer RC Favorite Hammonia/Potsdamer RC Germania). Mit einem Start-Ziel-Sieg entschieden Benedict Eggeling und Jasper Angl (RC Favorite Hammonia/RV Münster) das zweite Halbfinale für sich. Das Finale komplettieren Constantin Conrad und Simon Schubert (Dresdner RC/USV TU Dresden) sowie Henning Köncke und Julius Christ (Osnabrücker RV/RTHC Bayer Leverkusen).

Cheftrainerin Brigitte Bielig ist mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden. „Die erwarteten Favoriten haben sich bisher durchgesetzt. Ich freue mich auf die Finals morgen.“

