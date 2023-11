Fortbildung RV Südwest 2023

Für Jede(n) die passende Jacke

Fortbildungen sind Veranstaltungen im Jahresverlauf zu denen sich Trainer*in erhoffen, Lösungen und Werkzeuge für Herausforderungen zu erlernen, um diese in der täglichen Arbeit mit den Athlet*innen einsetzen zu können.

Nicht alle Ziele wurden im Jahresverlauf erreicht; Sportler*innen bleiben unter ihren Leistungserwartungen oder Verpassen gesteckte Ziele. Methoden des Trainings, Einstellungen und Verbesserungen des Materials, Ernährung, usw. sind Möglichkeiten, den Prozess der Leistung positiv zu beeinflussen und Ziele zu erreichen.

Eine Frage wird oftmals aber nicht beantwortet: Wie vermittele ich diese Methoden und deren Ziele der angesprochenen Person möglichst effektiv? Wie stelle ich eine möglichst präzise und vollumfängliche Umsetzung meiner Hinweise, Ratschläge und Anweisungen sicher?

Diese Frage beantwortete Dr. Annelen Collatz auf der diesjährigen Fortbildung des LRV Südwest und des BSP Frankfurt/Mainz. Die individuell passende Kommunikation mit dem Angesprochenen im Leistungssport, aber auch auf der Arbeit oder im Privatleben erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme der Kommunikationsinhalte enorm.

Hierzu ist es zunächst notwendig, die „Konfektionsgröße“ der Person zu ermitteln. Diese ist bestimmt durch den individuellen Persönlichkeitsstil, wobei man zwischen acht Stilen unterscheidet.

Kann man den Persönlichkeitsstil seines Gegenübers (sei es Sportler, Kollege, Partner, etc.) bestimmen, so lässt sich die eigene Kommunikation unter Berücksichtigung der Besonderheiten und der zu beachtenden Aspekte des Gegenübers anpassen. Der Angesprochene schlüpft in sie hinein wie in die bereitgehaltene Lieblingsjacke.

Wir bedanken uns bei Dr. Annelen Collatz nicht nur für eine kurzweilige und interessante Fortbildung, sondern auch für viele praxisnahe Tipps zum Umgang miteinander im Leistungssport wie auch im Berufs- und Privatleben.