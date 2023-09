Frischer Wind in der Geschäftsstelle: Anna Franzen erweitert das Team Sportentwicklung

Seit dem 01.09.2023 ergänzt Anna Franzen als Sacharbeiterin das Team Sportentwicklung mit Kerstin Rapp und Andreas König.

Die gebürtige Hannoveranerin betreibt seit Kindesalter Wettkampfsport im Handball und war sich schon immer sicher, dass sie eines Tages in der Sport-Branche arbeiten möchte.

Deshalb legte sie bereits während ihres Abiturs am IGS Garbsen ihren Schwerpunkt auf dieses Gebiet und setzte ihr erlangtes Wissen direkt im Anschluss im Rahmen eines Freiwilligendienstes im Sport in Südafrika in der Praxis ein.

Vormittags arbeitete Anna dort als eine Art Sportlehrerin für die Vorschule. In einer sog. Township-Siedlung, in der Menschen unter sehr ärmlichen Bedingungen leben, brachte sie Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren spielerisch den Sport näher. Nachmittags betreute sie dann Teenager, die in einem Kinderheim für Jungs wohnten, und begleitete sie zum Judo- oder Squash-Training.

Leider hat dieses Freiwillige Jahr nur sieben Monate gedauert. Aufgrund der drohenden Coronapandemie musste die 23-Jährige im März 2020 das Land innerhalb von zwei Wochen verlassen.

Ihr ursprünglicher Plan sich nach dem Freiwilligendienst auf die Sportaufnahmeprüfung für Unis vorzubereiten, war somit hinfällig und sie musste improvisieren.

Da Anna gerne in ihrer Heimatstadt Hannover bleiben wollte, fing sie die Ausbildung Sport- und Gesundheitsmanagement an der Dr. Buhmann Akademie an und schloss diese im August 2023 ab.

Im Ausbildungsplan war selbstverständlich auch ein Pflichtpraktikum vorgesehen, das die Handballerin - wie soll es auch anderes sein - in der Handball-Branche bei der TSV Hannover-Burgdorf GmbH, dem Träger der Handballbundesligamannschaft der TSV Burgdorf, absolvierte.

Dort durfte Anna die verschiedensten Bereiche von der Organisation des Empfangsbereichs der Geschäftsstelle über Ticket-Buchungen, Promo-Aktionen mit Partnervereinen und -schulen oder das Beglückwünschen von Jubilaren durchlaufen.

„Ich freue mich darauf die Vielfältigkeit des Deutschen Ruderverbands kennenzulernen und dort meine gesammelten Erfahrungen einzusetzen. Mein Ziel ist es erst einmal die für mich neue Sportart kennenzulernen und meinen Bereich dann weiter voranzutreiben. Vielleicht kann ich das Rudern ja auch ausprobieren ohne beim ersten Versuch ins Wasser zufallen“, verrät sie mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Wir heißen Anna herzlich Willkommen an Bord und freuen uns auf die Zusammenarbeit!