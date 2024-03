Gemeinsam für die Umwelt: Engagierte Mitglieder des RV ARGO Aurich e.V.

Bereits vor zwei Jahren wurde der RV ARGO Aurich e.V. vom deutschen Ruderverband mit dem Umweltzertifikat für dessen Einsatz für den Umweltschutz ausgezeichnet. Um die Vereine weiterhin zu „Umweltaktionen“ zu bewegen, ist nach zwei Jahren eine Rezertifizierung vorgesehen, sodass es nun für den Auricher Ruderverein Zeit wurde, ein neues Konzept vorzustellen, um den Umweltschutz als Ruderverein voranzutreiben.

Gesagt, getan. Anfang des Jahres verfasste der Umweltbeauftragte des Vereins Bastian Krull ein neues Konzept und reichte dies anschließend beim Verband ein. Kurz darauf konnte Krull die positive Rückmeldung verkünden: „Wir werden rezertifiziert und bleiben somit "Umweltverein"“.

Doch die Versprechungen aus dem Vereinskonzept sollen nicht nur auf dem Papier existieren, sondern bereits am vergangenen Freitag in die Tat umgesetzt werden. Bereits im Vorhinein wurden Spendenaufrufe gestartet, denn es sollten rund um das Bootshaus am Grünen Weg Nistkästen für Vögel für die kommenden Brutsaisons aufgegangen werden. Neben spendenden Vereinsmitgliedern unterstützten auch Helfende von außerhalb mit selbstgebauten Nistkästen das Vorhaben. Besonderer Dank gilt hierbei den Vereinsmitgliedern Elke Behrens, Wiard Cordes, Lisa Leinweber, Frank Buchholz und Wübbo van Lessen sowie dem außenstehenden Karl-Heinz Saathoff und Alfred Eilts, die ebenfalls Nistkästen beisteuerten.

Nachdem die kleinen Vogelhäuser am Bootshaus eingetroffen waren, konnten diese durch die Mitglieder der Jugendabteilung unter der Leitung von Trainerin Elke Behrens an verschiedenen Bäumen am Bootshaus angebracht werden. Dafür suchte die Gruppe die Bäume auf dem Gelände aus, die eine gute Ausrichtung in den Süd-Osten haben, sodass es den Vögeln in Zukunft erleichtert wird, diese zu bewohnen und der, häufig aus dem Westen kommende, Regen nicht direkt hinein strömt.

Mit dem nötigen Werkzeug konnten erfolgreich neben sechs Vogelhäusern auch drei Insektenhotels nahe der vereinseigenen Benjeshecke positioniert werden. Trainerin Behrens freute sich über die erfolgreiche Aktion und das Engagement der beteiligten Jugendlichen. Umweltbeauftragter Krull fasst die Aktion als „gelungenen Schritt Richtung Umweltfreundlichkeit“ zusammen und sagte: „Ich freue mich bereits darauf, auch weitere Ideen aus unserem Umweltkonzept in Zukunft im Verein zu realisieren“.