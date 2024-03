Gemeinsam für eine vielfältige Zukunft: Katharina von Kodolitsch wird Mitglied der World Rowing GEDI Cross Commission

Katharina von Kodolitsch, kooptiertes Präsidiumsmitglied und Mitglied des Fachressorts Coastal Rowing im Deutschen Ruderverband e.V. (DRV), wurde mit sofortiger Wirkung von der World Rowing Gender Equality, Diversity, and Inclusion (GEDI) Cross Commission zum Mitglied ernannt. Die Ernennung erfolgte durch den Rat der Organisation, die 2022 eingerichtet wurde, um die Werte der Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion im Rudersport zu fördern.

Von Kodolitsch wird als Mitglied dieser Kommission dazu beitragen, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen: „Über die Berufung in die World Rowing GEDI Cross Commission freue ich mich sehr. Ich werde als Vertreterin der Coastal Commission dabei sein und bin motiviert, an der Gestaltung einer inklusiveren und vielfältigeren Zukunft für den Rudersport mitzuwirken. Durch die Förderung von Gleichberechtigung und Vielfalt können wir nicht nur die Leistungsfähigkeit des Sports steigern, sondern auch eine inspirierende und unterstützende Umgebung für alle Athletinnen und Athleten schaffen.“

Auch Moritz Petri, Vorsitzender des DRV, ist begeistert: „Die Ernennung von Katharina von Kodolitsch zur World Rowing Gender Equality, Diversity, and Inclusion Cross Commission ist ein bedeutender Schritt für den Deutschen Ruderverband. Ihre Teilnahme an dieser Kommission unterstreicht unser Engagement für Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion im Rudersport. Wir sind stolz darauf, Katharina als Mitglied unseres Verbandes zu haben und freuen uns darauf, gemeinsam an der Förderung dieser wichtigen Werte zu arbeiten.“