Gold und Bronze für deutsches Team bei Coastal und Beach Sprint EM 2023

Top Stimmung und beste Coastal Bedingungen in Südfrankreich

Das deutsche Coastal Team hat am vergangenen Wochenende sowohl auf der Langstrecke als auch im Beach Sprint eine Medaille geholt sowie weitere gute Platzierungen in den insgesamt 7 Bootsklassen der Langstrecke und 6 Bootsklassen im Beach Sprint.

Kein Boot war beim Männer Doppelzweier auf dem 6km Parkours schneller als Moritz Korthals und Emil Schmidberger von der Stuttgarter Rudergesellschaft. Nach einem starken Vorlauf am Freitag hatten sich die Stuttgarter souverän als Vorlauf-Erste für das A-Finale am Samstag qualifiziert. Dort konnten sich Korthals und Schmidberger mit einem beherzten Spurt-Start an der strategisch so wichtigen ersten Boje an die Spitze des Feldes setzen. Bravourös verteidigten sie die Position auf dem interessant gesteckten Bojen-Parkours und lagen im Ziel vor den spanischen Teams aus Alicante und Remo. Nach dem unglücklichen Ausscheiden durch Kentern im vergangenen Jahr bei der Coastal WM in Wales haben die beiden Stuttgarter dieses Jahr alles richtig gemacht und verdient den Europameistertitel gewonnen.

Die Bronze-Medaille für das deutsche Team holte sich Karl Schultze (Berliner RC) im Beach Sprint der Männer. Im Time Trial lag Schultze noch auf dem 10. Rang und musste in eine weitere Time Trial Runde. Von Lauf zu Lauf steigerte er sich und kam immer besser mit den Bedingungen klar. Vor allem die Brandungswellen hatten es am Finaltag in sich, die er auch dank seiner guten boat handler super bewältigte. Erst im Semifinale musste Schultze sich dem späteren Europameister aus Italien geschlagen geben und sicherte sich im abschließenden Rennen um Platz 3 die begehrte Bronzemedaille.

Deutsches Team in allen Bootsklassen bei Coastal EM vertreten

CMix2x:

Im Mix2x Rennen waren drei deutsche Teams am Start. Das Duo Carina und Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) belegte im Finale einen hervorragenden vierten Platz. Für Tobias Wischer und Tochter Malin von der Aue (RG Wiking Berlin) hieß es im Ziel Rang 9 vor Sina Burmeister und Sebastian Haase (Ulmer RC Donau) auf Rang 12.

CW4x+:

Einen starken 5. Rang erzielten im CW4x+ die Frauen vom Ulmer RC Donau mit Liz Sauter, Harriet Wappler-Niemeyer, Carla Straßburger, Sina Burmeister und Steuerfrau Monika Bundschu. Das Team der RK Flensburg mit Lea Michel, Lena Lauren Grüterich, Rebeccaa Mozarski, Anja Nordmann und Steuerfrau Tessa Kuhn kam im Finale auf Rang 13.

CM4x+:

Auch hier waren zwei deutsche Teams am Start. Das erfahrene Team um Maiko Remmers, Hendrik Nagel, Malte Hein, Karl Schultze und Steuerfrau Carina Hein (Ems-Jade-Weser / Team Nord-West) belegte in einem top besetzten Feld den 8. Rang. Ebenfalls hatte der Ulmer RC Donau einen jungen Vierer zusammengestellt mit Manuel Mützel, Sebastian Frey, Benjamin Pfarr, Mikel Madaras und Steuermann Jens Köller. Das Ulmer Team überquerte als 13. die Ziellinie.

CW1x:

Im 1x Rennen auf der Langstrecke starteten bei den Frauen Victoria Hory (SC DHfK Leipzig) und Carina Hein (RC Allemannia Hamburg). Hory belegte in einem stark besetzten A-Finale den 13. Platz. Hein gewann souverän ihr B-Finale.

CM1x:

Bei den Männern starteten Maiko Bennedikt Remmers (Ems-Jade-Weser/Team Nordwest) und Till Andreesen (Wiking Berlin) im Einer. Remmers belegte im B-Finale den 3. Platz, Andreesen wurde im A-Finale 17.

CW2x:

Die Stuttgarter Rudergesellschaft hatte mit Laura Hipp und Pauline Reichert ein weiteres Team bei der EM, die in ihrem Finallauf Platz 13. belegten.

CM2x:

Neben den Goldmedaillengewinnern aus Stuttgart waren auch Tobias Wischer und Till Andreesen im Männer Doppelzweier für die RG Wiking Berlin gesetzt. Sie belegten im A-Finale den 15. Rang.

Beach Sprint

Ab Samstagmittag gehörte die Strandarena den Beach Sprint Athlet:innen. In dramatischen Szenen auf dem Wasser und an Land wurden in Time Trials und anschliessenden 1:1 Rennen die besten europäischen Beach Sprint Ruderer:innen ermittelt. 22 Nationen hatten gemeldet. An den aktuell führenden Beach Sprint Nationen Spanien, Frankreich und Italien müssen sich die anderen Nationen messen. Das deutsche Team hatte in allen sechs Bootsklassen gemeldet. Neben der erfolgreichen Bronzemedaille von Karl Schultze belegte das deutsche Beach Sprint Coastal Team nachfolgende Platzierungen:

CM1x: Karl Schultze (BRC) / 3. Platz

CW1x: Katja Fuhrmann (Laubegaster RV) / 12. Platz Time Trial

CMix2x: Katja Fuhrmann (Laubegaster RV), Karl Schultze (BRC) / Viertelfinale

CJW1x: Anna Fischbach (Ulmer RC Donau) / 7. Time Trial

CJM1x: Johannes Hopf (RV Münster) / Viertelfinale

CJMix2x: Elisa Romer, Colin Gaugler (Ulmer RC Donau) / 7. Time Trial

Die Entscheidung ob das Beach Sprint Format ab 2028 olympische Disziplin wird, soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Auch Annamarie Phelps, Vorsitzende des European Rowing Board, hat in ihrer Abschlussrede nochmals auf die Bedeutung dieser EM vor dem Hintergrund der anstehenden Entscheidung hingewiesen.

“We’ve had a fantastic weekend, and an incredible dramatic day. Our rowers have shown us their energy, their skill, their grit, and some true determination today.”

“Many of you will know that this event marks a significant milestone in Beach Sprints. We all have our fingers crossed for a significant decision by the IOC very shortly, and we hope that this will be the last event before that happens.”