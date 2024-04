Grundsteinlegung für die Erweiterung des Hamburger Bundesstützpunkts Rudern im Regattazentrum Allermöhe

Die Dove-Elbe und das Regattazentrum Allermöhe sind seit den 80er Jahren das Zentrum des Ruder- und Kanu-Leistungssports in Hamburg. Um den dort beheimateten BSP-Ruder:innen weiter zu stärken, wird in den kommenden Monaten ein Anbau an das Bestandsgebäude realisiert, der einen neuen Eingangsbereich, eine weitere Bootshalle sowie Sport- und Funktionsräume im Erdgeschoss und zusätzlich Aufenthalts-, Seminar- und Büroräume im Obergeschoss beinhaltet. Die Freie und Hansestadt Hamburg investiert hierfür gemeinsam mit dem Bund rund 8 Millionen Euro, als Realisierungsträger fungiert das städtische Immobilienunternehmen GMH | Gebäudemanagement Hamburg.

Die Investitionen in Höhe von rund 8 Millionen Euro werden durch eine Förderung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat i.H.v. 1,62 Mio. Euro und Mittel der Behörde für Inneres und Sport finanziert. Das auf den Bau und die Bewirtschaftung von Sportimmobilien spezialisierte städtische Immobilienunternehmen GMH | Gebäudemanagement Hamburg übernimmt die Realisierung im Auftrag der Behörde für Inneres und Sport.

Sportsenator Andy Grote, Josephine Burth als zuständige Referatsleiterin in der Abteilung Sport des Bundesministeriums des Inneren und Heimat, Jens Kerkhoff als Geschäftsführer der GMH, der stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums des Deutschen Ruderverbands, Lars Koltermann, Andreas Döpper, der Vorsitzende des LRV Hamburg, und Tim Ole Naske, als aktiver Spitzensportler, haben hierfür heute gemeinsam mit rund 50 Vertretern der Ruderverbände und -vereine sowie der am Projekt beteiligten Behörden und Unternehmen den Grundstein gelegt.

Neben dem Anbau, der als Massivbau mit Klinkerfassade und Satteldach in Anpassung an die Bestandsbauten ausgeführt wird, werden im Zuge der Baumaßnahmen auch zusätzliche, überdachte Bootsstellagen, eine neue Motorbootgarage und eine Außenlagerfläche errichtet. Das neue Gebäude wird mit einer Photovoltaik-Anlage, einem teilweise begrünten Dach und einer Wärmepumpenanlage mit Nutzung von Erdwärme ausgestattet und so besonders nachhaltig und klimafreundlich ausgerichtet.

Im Rahmen offiziellen Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung erfolgte eine kurze Ansprache von Sportsenator Andy Grote: „In weniger als 100 Tagen beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris und auch in diesem Jahr werden wieder Ruderer aus Hamburg im Paradeboot der Deutschen Rudermannschaft sitzen. Damit das auch in Zukunft möglich sein wird und die vielen Ruder-Kaderathletinnen und -athleten in Hamburg optimale Trainingsbedingungen vorfinden, investieren wir weiter zielgerichtet in die Leistungssportinfrastruktur in unserer Active City.“

Die Anlage in Allermöhe ist Teil des Doppel-Bundesstützpunktes Ratzeburg / Hamburg, der als einer von drei Leitstützpunkten des Deutschen Ruderverbandes fungiert. Dem Doppelstützpunkt sind derzeit mehr als 30 Bundekaderathletinnen und -athleten zugeordnet, weitere 150 Landeskaderathletinnen und -athleten und Nachwuchssportler nutzen die Anlage in Allermöhe ebenso regelmäßig.

Auch Andreas Döpper, ist stolz Teil dieses Events zu sein: „Ein großer Tag für unseren Rudersport in Hamburg. Mit diesem modernen Erweiterungsbau werden ideale Trainingsbedingungen für unsere Spitzensportler geschaffen. Über die letzten 40 Jahre seit dem ersten Spatenstich ist unsere Sport Infrastruktur hier kontinuierlich gewachsen. Viele international erfolgreiche Ruderinnen und Ruderer finden und fanden hier sehr gute Trainings Bedingungen vor und wir sind alle sehr stolz auf deren Erfolge der letzten Jahre. Heute wurde nicht nur der Grundstein für ein neues Gebäude, sondern auch der Grundstein für den Erfolg im Spitzensport Rudern gelegt."