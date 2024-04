Gut informiert in die neue U19-Saison

Mit der U19-Weltmeisterschaft in St. Catharines in Kanada wartet in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight auf die Athlet:innen dieser Altersklasse. Dementsprechend hoch ist die Motivation bei den Ruder:innen und ihren Trainer:innen einen der begehrten Rollsitze in der diesjährigen U19-Nationalmannschaft zu ergattern. Damit alle auf dem richtigen Stand sind und wissen worauf es ankommt, gab es Mitte März eine virtuelle Informationsveranstaltung für alle interessierten Trainerinnen und Trainer. U19-Bundestrainer Adrian Bretting lud, gemeinsam mit dem Regionaltrainern Ralf Wenzel, Johannes Karg und Nils Meyer, zu einer ausführlichen Vorstellung und Informationsveranstaltung zu den Zielen des DRV im U19-Bereich und dem „Weg in die U19-Nationalmannschaft 2024“.

Rund 40 Verantwortliche aus Vereinen und Landesverbänden folgten der Einladung und nahmen an der Online-Infoveranstaltung teil. „Durch die dezentrale Organisation im Junior-Bereich, ist es für uns schon eine Herausforderung die Philosophie und Ziele des DRV im Junior-Bereich an alle beteiligten Personen zu vermitteln. Hinzu kommen in diesem Jahr noch weitere Besonderheiten bspw. bei der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung auf die U19-WM 2024. Daher war es uns auch in diesem Jahr wieder ein großes Anliegen eine zentrale Informationsveranstaltung anzubieten,“ kommentierte U19-Bundestrainer Adrian Bretting die Beweggründe nach 2023 erneut eine solche Veranstaltung anzubieten.

„Unser über Jahre verfeinerter Nominierungsweg für die U19-Weltmeisterschaften als Ziel- und den Baltic-Cup als Perspektivwettkampf, zeichnet sich durch eine ausgewogene Mischung aus Wasserleistung im Klein- oder Mittelboot oder aber auch besonderer konditioneller Leistungsfähigkeit dar. Darauf sind wir sehr stolz und von daher ist es für uns auch überhaupt kein Problem transparent und offen mit den Kriterien umzugehen,“ so Bretting. Pünktlich zum Saisonstart sollten nun alle umfassend informiert sein und die Kriterien kennen. Falls noch Fragen bestehen sollten, stehen die Regionaltrainer und der U19-Bundestrainer jederzeit gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf rudern.de zu finden.

„Nun muss nur noch die Leistung stimmen und man sich gegen die gute Konkurrenz auch behaupten. Die besten Athlet:innen werden die Plätze ergattern und die deutschen Farben in St. Catharines bzw. in Arungen (Norwegen) vertreten. Wir wünschen allen Athlet:innen viel Erfolg!“ freut sich Adrian Bretting auf die bevorstehende Saison 2024.