Hanau und Hamburg gewinnen Schülerinnen und Schüler-Achter Cup 2023

Bei guten Bedingungen fanden im Rahmen des Bundesfinales für Jugend trainiert für Olympia und Paralympics die Schülerinnen- und Schüler-Achter Cups in Berlin Grünau statt.

Insgesamt gingen in beiden Cups im Jahr 2023 189 Schülerinnen und Schüler in 21 Schul-Achtern in die Rennen. Das Feld bestand in diesem Jahr aus 11 Mädchen- und 10 Jungen- Achtern.

Aufgrund der Meldeergebnisse der beiden Cups ging es für alle Achter in insgesamt 4 Vorläufe, die allesamt am Dienstag Nachmittag nach dem regulären JtfO-Programm durchgeführt wurden. Am Mittwoch Nachmittag fanden die Finalläufe des Schülerinnen und Schüler Achter Cups statt.

Die Siegerehrungen wurden durchgeführt von Achim Eckmann (Vertreter Schulrudern Hamburg), Wiebke Liesenhoff (stellv. Vorsitzende der Deutschen Ruderjugend), Max Munski (Pate von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics) und Mattes Schönherr (Schlagmann Deutschland Achter).

Und das sind die Gewinner*innen: