Henry Klüssendorff zum Ehrenmitglied gewählt

Mitgliederversammlung des Ruderverbandes Schleswig-Holstein in Schleswig

Die 29. ordentliche Mitgliederversammlung des Ruderverbandes Schleswig-Holstein im Bootshaus des Domschulruderclubs Schleswig stand neben den Berichten und Wahlen im Zeichen von Ehrungen und Kundgaben der Wertschätzung.

So wurde Henry Klüssendorff einstimmig zum Ehrenmitglied des Ruderverbandes gewählt. In seiner Laudatio hob der Vorsitzende des RVSH, Reinhart Grahn, die Verdienste Klüssendorffs in seiner rund fünfzigjährigen Laufbahn als freiwillig Engagierter in der Lübecker Rudergesellschaft, im Lübecker Regatta-Verein und im Ruderverband Schleswig-Holstein hervor. So war Klüssendorf engagierter Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Ruderjugend und stand über Jahrzehnte dem Lübecker Regattaverein vor. Dabei prägte er maßgeblich die Regatta in der Hansestadt und gestaltete ihren Aufschwung verantwortlich mit. Sein überragendes Engagement wird auch durch seine bisher erhaltenen Ehrungen eindrucksvoll belegt. So erhielt er die Auszeichnung für Jugendbetreuer der Deutschen Ruderjugend, wurde Ehrenmitglied der Lübecker Ruder-Gesellschaft, Ehrenvorsitzender des Lübecker Regatta-Vereins und erhielt die Bundesverdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Reinhart Grahn schloss seine Laudatio mit Worten größter Anerkennung: „Andreas Henry Klüssendorff ist ein leuchtendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement im Rudersport. Im Ruderverband Schleswig-Holstein ist er ein hochgeschätzter und gern gesehener Funktionär, über den man mit Fug und Recht sagen kann: Rudern und Engagement für den Rudersport sind sein Leben. Und die Ruderfamilie Schleswig-Holstein ist für seine außerordentliche und nachhaltige Umsetzungskraft sehr dankbar.“

Im Rahmen der Versammlung wurde mit Udo Ehmke ein weiteres verdientes Mitglied des RVSH-Vorstandes verabschiedet. Udo Ehmke war von 2002 bis 2019 Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Regattavereins und damit auch 17 Jahre lang Mitglied des Vorstandes des Landesverbandes. Für seine langjährige Vorstandstätigkeit wurde Ehmke mit einem großformatigen Achterbild von A. Paul Weber geehrt. Vorsitzender Reinhart Grahn dankte ihm für die gute Zusammenarbeit und eine stets sehr konstruktive Haltung und eine kompetente, fundierte Meinung. Grahn freute sich, „dass Udo Ehmke dem Ruderverband Schleswig-Holstein als Datenschutzbeauftragter erhalten bleibt.“

Während der Versammlung wurden einige Grußworte gehalten, die von größter Wertschätzung der Arbeit der Ruderfamilie in Schleswig-Holstein zeugten: Tilo von Riegen, Leiter der Kommunalabteilung im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, Steffen Planer, Vorsitzender des Länderrats und Präsidiumsmitglied des Deutschen Ruderverbandes, Meike Evers-Rölver, Vizepräsidentin des Landessportverbandes Schleswig-Holstein, Klaus Scharf, Projektbevollmächtigter der Peter-Petersen-Stiftung, Angelika Feigel vom Nordschleswigschen Ruderverband und Finn Grove, Geschäftsführer Kreissportverband Schleswig-Flensburg und Hausherr des Domschulruderclub Schleswig, dankten den vielen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Vereine und Verbände und gingen auf viele Facetten des Rudersports und der Sportpolitik ein. Besonders dankten sie dem geschäftsführenden Vorstand des Ruderverbandes mit Reinhart Grahn, Lars Koltermann und Tobias Tietgen, die nun seit 20 Jahren die Geschicke des Verbandes lenken. Tilo von Riegen übergab dem Trio, unterstützt von Eckhard Jacobs, dem Referatsleiter Sport im Ministerium, Polo-Shirts mit „Sportland Schleswig-Holstein“-Aufdruck. Meike Evers Rölver dankte den Jubilaren mit sehr persönlichen Worten, während Steffen Planer jedem zudem eine Flasche Sekt überreichte, „die gerne zu gegebener Zeit im Kreise des Vorstandes geleert werden darf.“

Unter dem Tagesordnungspunkt Neuwahlen wurden Reinhart Grahn als Vorsitzender, Lars Koltermann als stellvertretender Vorsitzender für Leistungssport und Tobias Tietgen als stellvertretender Vorsitzender für Finanzen einstimmig bei eigener Enthaltung wiedergewählt. Als geschäftsführender Vorstand beriefen sie die Beisitzer Angela Boldt-Schweiger (Frauen) Andreas König (Lehre), Kim Koltermann (Öffentlichkeitsarbeit), Karsten Schwarz (Freizeitsport) und Dr. Thomas Haarhoff (Ruderreviere und Umwelt) in den Vorstand. Diesem gehören neben dem Ehrenvorsitzenden Thomas Mittelstädt kraft Amtes auch Malte Mohr und Christian Müller-Wulf von der Schleswig-Holsteinischen Ruderjugend sowie Michael Schwarz vom Lübecker Regatta-Verein und Matthias Wulf vom Schleswig-Holsteinischen Regattaverein an. Einstimmig wiedergewählt wurden auch die Kassenprüfer Kirsten Miesel-Dolling und Bernd Wiggers.

Ruderverband Schleswig-Holstein: www.rish.de