Hilfe für die Ukraine

Über die FISA-Schiedsrichterin aus der Ukraine, Viktoriia Maydachevska erreichte den DRV eine Hilfanfrage, die der DRV gerne an seine Mitgliedsvereine weiterleitet. Sie schreibt (sinngemäß):

„Wir versuchen und hier in Saporischschja (Ukr.: Zaporozhye) mit dem örtlichen Ruderverein ein kleines Stück Normalität zu erhalten. Unsere Stadt liegt gut 50 km von der Frontlinie entfernt, und wir werden regelmäßig gebombt. Wie in anderen Sportarten liegt das normale Vereinsleben auch im Rudersport danieder. Derzeit wird nur ein Notbetrieb durch ein Engagement von Trainern und Eltern aufrechterhalten. Jeder dieser Trainer beispielsweise betreut eine Gruppe von Ruderern. Diese Gruppen sind sozusagen kleine Ersatzrudervereine. Die äußeren Bedingungen sind im hohen Masse von Improvisation geprägt. Die Bilder zeigen einen ausgedienten Eisenbahnwaggon, der uns als Umkleide dient und einen alten Schuppenrohbau, der einmal unser Gym werden soll. Unser Bootsmaterial stammt zumeist noch aus UDSSR-Zeiten.

Daher möchten wir gerne bei den deutschen Rudervereinen anfragen, ob es vielleicht Bootsmaterial, Skulls, Riemen oder alte Ergos existieren, die bei in ihren Vereinen ausgemustert worden sind und auf ihre Entsorgung warten.

Hier wären wir sehr dankbar für Hinweise (Kontaktinfos am Ende des Artikels). Da ein Betreuer in den nächsten Wochen seine geflüchteten Eltern in Deutschland besuchen möchte, könnte wir zusammen mit ihm den Transport in die Ukraine organisieren.

Schon heute bedanke ich mich im Namen des Rudersports in Saporischschja für ihre Unterstützung.“