Historischer Arbeitskreis sucht DRSV-Ruderzeitschriften

Der Historische Arbeitskreis (HAK) will alle in der Vergangenheit erschienenen Verbandszeitschriften des DRV digitalisieren. Damit soll für jeden Interessierten die Möglichkeit geschaffen werden, sich über alle Etappen der Geschichte des Rudersports in Deutschland zu informieren.

Für eine vollständige Übersicht fehlen in der Geschäftsstelle des DRV die frühen Ausgaben der Ruderzeitschriften des DRSV-Gebietes.

In der DDR erschien im Juli 1950 mit der Publikation “Wasser- und Wintersport” erstmals eine Zeitung mit rudersportlichem Inhalt. Später gab es dann den “Wassersport”. Mit “Skull und Riemen” erschien ab 1954 eine Zeitschrift speziell für das Rudern.

Wer kann – auch einzelne dieser - Ausgaben aus den Jahren 1950-1954 für das oben genannte Projekt zur Verfügung stellen?

Wer unser Anliegen unterstützen möchte, wendet sich bitte direkt an unser Arbeitskreis-Mitglied, Herwig Ritter, der die Koordination übernommen hat. Er ist unter herwigritter@aol.com zu erreichen und freut sich über jede hilfreiche Meldung.

Siegfried Kaidel

Leiter des Historischen Arbeitskreises