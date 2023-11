Historischer Arbeitskreis: Wissen bewahren und modern aufbereiten

Im Fokus des Historischen Arbeitskreises des Deutschen Ruderverbands (DRV) steht die Erhaltung und zeitgemäße Aufarbeitung von Wissen. Um das voranzutreiben, tagte er am 03. November in Präsenz in der Verbandsgeschäftsstelle in Hannover. Die Veröffentlichung des Sonderhefts „Innovation & Reformen“ zur Chronik anlässlich des 140. Jubiläums des DRV stellt eine Maßnahme dar, um die historische Relevanz einem breiteren Publikum näherzubringen.