Historischer Meilenstein: Erster Bootssponsor für das Para-Rudern!

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Ruderverbands (DRV) hat eine Para-Mannschaft einen offiziellen Bootssponsor gefunden.

Der PR3 Mixed 4+, der nicht nur in der vergangenen Saison erfolgreich war, hat Unterstützung auf dem Weg nach Paris bekommen. Das Logo der Sozietät VOSSIUS prangt nun groß auf dem Bootsrumpf der „Pardon“, in der sich Susanne Lackner, Valentin Luz, Marc Lembeck und Kathrin Marchand mit ihrer Steuerfrau Inga Thöne für die Paralympics in Paris vorbereiten.

Kathrin Marchand, die Schlagfrau des Vierers, ist stolz einen solchen Sponsor gewonnen zu haben: „Wir freuen uns mit VOSSIUS einen Sponsor zu haben, der uns auf dem Weg nach Paris unterstützt, vertraut und für den Inklusion genauso bedeutend ist wie für uns.“

VOSSIUS ist eine der europaweit führenden Sozietäten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und betreut eine internationale Mandantschaft. Der Fokus der Kanzlei liegt auf der High-End-Beratung von innovativen Unternehmen in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. VOSSIUS legt großen Wert auf eine vielfältige, von Chancengleichheit und Inklusion geprägte Kanzleikultur und erweitert stetig das Engagement in diesen Bereichen.

„Wir sind stolz darauf, Teil der Erfolgsgeschichte des Teams zu sein und die Mannschaft auf ihrem weiteren Weg zu athletischen Höchstleistungen zu unterstützen“, so Frank Bollmann, Managing Director von VOSSIUS.

Die Bedeutung dieses Meilensteins kann nicht genug betont werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Para-Rudern nicht nur an Anerkennung gewinnt, sondern auch die Unterstützung und Achtung von bedeutenden Institutionen wie VOSSIUS erfährt.

Wir möchten die Sozietät herzlich in unserer Para-Ruderfamilie willkommen heißen und ihnen für ihr Engagement und ihre Unterstützung danken. Gemeinsam werden wir weiterhin für Inklusion, Fairness und Exzellenz im Para-Rudern kämpfen.