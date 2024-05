Hochwasser in Saarburg trifft Saarburger Ruderclub 1925 e.V. schwer

Am Freitag, den 17.05.2024, kam es in Saarburg zu einem schweren Hochwasser. Das Bootshaus des Saarburger Ruderclubs 1925 e.V. stand bis in die Nacht zum Montag im Wasser.

Das verheerende Ausmaß wurde am Montagmorgen sichtbar: Das Wasser erreichte im Bootshaus eine Höhe von 1,16 Metern. Zum aktuellen Stand wurde ein Ruderboot beschädigt, der Kraftraum samt Geräten sowie der Besprechungsraum wurden erheblich zerstört.

Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler Vereinsmitglieder und weiterer Helfer konnten die Aufräumarbeiten bereits am Montag, den 20.05.2024, beginnen. Aufgrund der großen Schäden ist derzeit kein Training möglich.

Zudem stehen am 08. und 09.06.2024 der Landesentscheid sowie die Saar-Ruder-Regatta an. Viele unserer Vereinsmitglieder fiebern diesen Terminen entgegen, um ihr sportliches Können unter Beweis zu stellen. Um diese sportlichen Ereignisse dennoch stattfinden zu lassen, benötigen wir Unterstützung.

Wir bitten daher um Spenden, damit wir unseren Kindern und Jugendlichen im Verein schnellstmöglich wieder Kraft- und Rudertraining anbieten können. Zudem wollen wir das jährliche Ruderevent, zu dem Rudervereine aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommen und das gleichzeitig die Vorentscheidung für den Bundeswettbewerb ist, ermöglichen.

Spenden können Sie an folgendes Konto:

IBAN: DE29 5855 0130 0070 0017 48

BIC: TRISDE55XXX

Verwendungszweck: HOCHWASSER