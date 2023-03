Im April stehen wieder zwei traditionsreiche Breitensportveranstaltungen im DRV vor der Tür

Zum einen findet am 22. und 23. April das 47. DRV Volleyballturnier in Eilenburg statt. Wer neben Pritschen und Baggern auch Lust auf eine zünftige Party am Abend hat, der ist hier goldrichtig.

Zum anderen startet am 29. April das 53. Tischtennis-Deutschlandturnier der Ruderer, das in diesem Jahr die Ruderfreunde von der Pichelsberger RG in Berlin ausrichten. 4 Spieler pro Team spielen hier nach dem Meden-System 4 Einzel und 2 Doppel pro Begegnung. Einzelspieler können sich gerne beim Ausrichter melden, der versucht, diese zu einem Team zusammen zu bringen.

Neben den "Traditionsmannschaften" freuen sich die Veranstalter auch über Ruderer, die sich zum ersten Mal oder auch als Rückkehrer mit ihrem Team ans Netz oder an die Platte trauen.

Die Ausschreibungen mit entsprechenden Details und Kontaktdaten findet Ihr unten auf der Seite.