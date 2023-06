In Gedenken an Gert Müschenborn

Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Ruderkameraden und Vereinsmitglied Gert Müschenborn, der am 8. Juni 2023 von uns gegangen ist. Sein Verlust hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in unseren Herzen. Wir werden seine Anwesenheit und sein außergewöhnliches Engagement zutiefst vermissen.

Gert Müschenborn war nicht nur ein herausragender Ruderkamerad, sondern auch eine prägende Persönlichkeit im Steeler Ruder-Verein e.V. 1904. In den frühen 70er Jahren übernahm er das Amt des 1. Vorsitzenden und leitete den Verein mit großer Hingabe und großem Herzblut. Seine Leistungen und Verdienste für den Verein waren so außergewöhnlich, dass er später zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Diese Ehrenposition war eine Anerkennung für sein unermüdliches Engagement und seine bedingungslose Liebe zum Steeler Ruder-Verein e.V. 1904.

Darüber hinaus war Gert Müschenborn ein Gründungsmitglied des ERRV (Essener Ruder Regatta Verein) und übernahm dort unter anderem die verantwortungsvolle Rolle des Schatzmeisters. Seine Expertise und seine Einsatzbereitschaft waren von unschätzbarem Wert und trugen maßgeblich zum Erfolg des ERRV bei. Gert Müschenborns Einsatz ging jedoch weit über Essens Grenzen hinaus.

In der gesamten deutschen Ruderwelt war Gert Müschenborn aufgrund seiner Zusammenarbeit mit der Firma ALU Bau für sehr gute Ruderstege bekannt. Er war maßgeblich an der Konstruktion und dem Bau zahlreicher Stege für diverse deutsche Rudervereine beteiligt. Seine technische Kompetenz und sein handwerkliches Verständnis haben dazu beigetragen, dass viele Ruderer in Deutschland erstklassige Trainings- und Wettkampfbedingungen genießen können. Sein Beitrag zur Infrastruktur des Rudersports war unvergleichlich und wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Gert Müschenborn war ein leidenschaftlicher Funktionär, ein geschätzter Freund, Trainer und Mentor. Seine besonnene Ausstrahlung, sein Humor und sein großes Herz haben uns alle berührt und inspiriert. Er war stets bereit, seine Erfahrungen und sein Wissen großzügig zu teilen und anderen Ruderern zur Seite zu stehen.

In unseren Erinnerungen wird Gert Müschenborn, genannt „Mübo“, immer als eine Säule des Rudervereins, als Säule des Rudersports und als ein Vorbild an Hingabe und Leidenschaft weiterleben. Wir werden ihn in unseren Gedanken bewahren und sein Vermächtnis in Ehren halten. Sein Einsatz für den Rudersport und seine wertvollen Beiträge werden noch lange nachwirken und die Rudergemeinschaft prägen.

In Gedenken an den Verstorbenen bitten wir in seinem Namen um eine Spende auf das Spendenkonto der v. Bodelschwinghsche Stiftung Bethel (Sparkasse Bielefeld / IBAN DE48 4805 0161 0000 0040 77 / Verwendungszweck „Gert Müschenborn“)

Seine Hingabe und Leidenschaft werden uns weiterhin begleiten, während wir uns an sein bemerkenswertes Lebenswerk erinnern. Möge Gert Müschenborn in Frieden ruhen.