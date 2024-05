Internationale Mai-Regatta mit einem Rekordmeldeergebnis

Am kommenden Wochenende (11-12. Mai) findet die jährliche internationale Mai-Regatta in Gent, Belgien statt. Mit über 1400 gemeldeten Booten erreicht die Veranstaltung ein Rekordmeldeergebnis. Mit dabei in Belgien ist der komplette U23-Bereich aus Deutschland.

„Nach der Deutschen Kleinbootmeisterschaft liegt bei uns in allen Disziplinen der Schwerpunkt auf den Mittelbooten. Wir werden verschiedene Besetzungen testen und uns so weiter an die optimale Besetzung rantasten.“, erläutert U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock mit Blick auf das Wochenende.

Zur Vorbereitung auf die Saison gab es in den letzten zwei Wochen zwei Trainingswochenenden, ein zentrales für jede Disziplin und ein dezentrales (regionales), um spezialisierter einzelne Boote und ihre Besetzungen zu trainieren im Hinblick auf die Regatta in Gent.

Der Frauen-Riemen-Bereich traf sich in Rostock, Frauen-Skull in Berlin, Männer-Riemen in Dortmund, Männer-Skull in Ratzeburg und die Athlet:innen der Leichtgewichts-Bootsklassen in Essen. Mit Ausnahme der Leichtgewichte wurde sich auf das Training in den Großbooten fokussiert und hier die Fähigkeiten gefördert. In den Vereinen und dem alltäglichen Training bieten sich nicht immer genügend Möglichkeiten in Großbooten zu trainieren, daher wird mit Hilfe solcher Trainingswochenende versucht, diese Ausbildung zu fördern.

Das Team um Marcus Schwarzrock hat auch erste Besetzungen von Achtern zusammengestellt, welche am Sonntag in Gent an den Start gehen werden. 5 Männer-Achter und 3 Frauen-Achter werden ins Rennen geschickt und dürfen sich unter anderem der starken Konkurrenz aus Großbritannien und den Niederlanden stellen. Die große Anzahl an Achtern zeigt auch welche Masse an potenziell guten Ruder:innen der DRV in seinem Nachwuchs zu bieten hat.

Das kommende Wochenende wird zeigen, ob die formierten Mannschaften dem erstaunlich großen Meldefeld mit hochkarätiger internationaler Beteiligung aus elf Nationen gewachsen sind. Außerdem wird es einen ersten Überblick über die Einordnung geben.

Aufgrund des großen Meldeergebnisses starten die Rennen am Samstag und Sonntag schon um 7 Uhr morgens.

Den Zeitplan und weitere Informationen finden sie hier.