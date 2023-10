Internationales LEAdership Programme des DOSB und BMI erfolgreich abgeschlossen

Gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) das sogenannte International LEAdership Programme (LEAP) entwickelt. Ein einjähriges Programm zur Qualifizierung deutscher Kandidatinnen und Kandidaten für Führungspositionen in internationalen Sportorganisationen.

Für dieses Programm wurden aus den Spitzenverbänden insgesamt 15 international ehren- und hauptamtlich tätige Teilnehmer:innen vom DOSB ausgewählt. Den Deutschen Ruderverband konnten gleich zwei Mitglieder vertreten. Neben Lenka Dienstbach-Wech (Mitglied im Council des Weltverbandes World Rowing) durfte auch Mario Woldt, der Sportdirektor des DRV, teilnehmen. „Das war eine sehr wertvolle Zeit mit fachlich exzellentem Input und großartigen Kollegen mit den unterschiedlichsten Hintergründen.“, schwärmt Mario Woldt, „Aus den Kollegen wurden im Verlauf des Programms zunächst Weggefährten und mittlerweile Freunde. Es war eine sehr gut organisierte Initiative des DOSB und BMI und ich nehme einiges an Wissen mit.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich zu Beginn des Programms wie folgt geäußert: „Wir wollen deutsche Kandidatinnen und Kandidaten bestmöglich auf die Übernahme von Führungspositionen in internationalen Sportverbänden vorbereiten. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ein maßgeschneidertes Programm anzubieten. Wir wollen damit einen wichtigen Beitrag zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung im Sport und zur Gestaltung der internationalen Sportlandschaft leisten.“

Im Oktober 2022 begann das Programm mit einem mehrtägigen Workshop in Frankfurt. Zwei weitere Module folgten im Januar 2023 in Lausanne und im April 2023 in Brüssel. Das finale Modul fand nun vergangene Woche in Berlin statt. Neben Schlüsselkompetenzen wie Präsentationsfähigkeit, Medienkompetenz und Kampagnenarbeit wurden auch Kenntnisse über internationale Sportpolitik vermittelt.

Alle 15 Teilnehmer*innen im Überblick:

Lenka Dienstbach-Wech (Rudern): Mitglied im Council des Weltverbandes World Rowing, langjährige Athletenvertreterin, Kommissionsmitgliedschaften (u.a. IOC Medical Commission) und dreimalige Olympiateilnehmerin

Fritz Dopfer (Ski): Teilnahme an zwei Olympischen Winterspielen im Slalom und Riesenslalom, aktiv bis 2020 und Mitglied DSV Weltcup-Organisationsteam

Martina Ertl (Ski): Dreifache Olympiamedaillengewinnerin in der Kombination und im Riesenslalom, Teilnahme an fünf Olympischen Winterspielen

Heidi Estler (Tanzsport): Präsidentin des Deutschen Tanzsportverbandes von 2014 bis 2022

Julia Frauendorf (Volleyball): Vorständin Sport des Deutschen Volleyball-Verbandes

Philine Ganders-Meyer (Reitsport): Managerin Leistungssport bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung mit Schwerpunkt Vielseitigkeit

Dr. Mara Konjer (Leichtathletik): Vizepräsidentin Sportentwicklung im Deutschen Leichtathletik-Verband

Marion Rodewald (Feldhockey): Kandidatin für das Exekutivkomitee des Hockey-Weltverbandes FIH, Persönliches Mitglied des DOSB, dreimalige Olympiateilnehmerin und Kapitänin der Goldmannschaft in Athen 2004

Sonja-Annabel Schwede (Feldhockey): Beraterin des Deutschen Hockey-Bundes; Mitglied der technischen Kommissionen im europäischen Verband EHF, Technische Offizielle bei Turnieren des Welt- und Europäischen Hockeyverbandes

Florian Sperl (Gewichtheben): Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber und Mitglied im Executive Board des Weltverbandes IWF

Reka Szabo (Fechten): Vizepräsidentin Sport und Jugendsport im Deutschen Fechter-Bund, Olympiateilnehmerin bei vier Olympischen Spielen mit zwei olympischen Medaillen und Fechttrainerin

Jan Veder (Moderner Fünfkampf): Ehemaliger Athlet (u.a. Deutscher Meister) und Vizepräsident des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf

Martin Volke (Boxen): Leistungssportabteilung des Deutschen Boxsport-Verbandes

Mario Woldt (Rudern): Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes

Marc Zwiebler (Badminton): Vorsitzender der Athletenkommission des Badminton-Weltverbandes bis Nov. 2021, erfolgreichster deutscher Badmintonspieler und dreimaliger Olympiateilnehmer