Invictus Games - one month to go!

Heute in einem Monat ist es so weit! Die Invictus Games 2023 beginnen am 09. September 2023 in Düsseldorf und enden eine Woche später. Zur Vorbereitung auf die erstmals in Deutschland stattfindenden Spiele ist eine 17-Köpfige Gruppe der Bundeswehr, die sich „Sporttherapie für Einsatzverletzte“ nennt, auf den Para-Bundestrainer Marc Stallberg zugetreten und hat ihn um Hilfe gebeten. Nachdem unter seiner Leitung ein gemeinsames Ergometer-Training auf dem Concept2 stattgefunden hatte, wurden die Sportler:innen zum Rudern nach Münster eingeladen, damit sie auch die Outdoor-Sportart Rudern kennenlernen konnten. Hier geht ein riesengroßes Dankeschön an den Ruderverein Münster, der dieses Training möglich gemacht hat. Bei den Invictus Games nimmt die Gruppe aber am Indoor-Rudern teil.

Indoor Rudern

Seit 2014 hat es einen festen Platz im Wettkampfangebot der Spiele. Gerudert wird nach Zeit. Da das Ergometer auf die individuellen Bedürfnisse der Athlet:innen angepasst werden kann, können Menschen mit verschiedenen Behinderungen teilnehmen. Es wird in sechs Kategorien eingeteilt. Der Individual Sprint dauert eine Minute, beim Ausdauerrennen kämpfen die Bundeswehrsoldat:innen vier Minuten lang gegeneinander.

Aber was sind die Invictus Games überhaupt?

Der Begriff „Invictus“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „unbesiegbar/unbezwungen“. Er steht für den Kampfgeist, den die teilnehmenden Frauen und Männer verkörpern. Die Invictus Games sind ein mehrtägiges internationales Sportevent für Soldat:innen, die durch Verletzungen im Einsatz oder durch Erkrankungen an Körper und Geist bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben.

Die Soldat:innen wollen nach einem erlittenen Trauma mit Hilfe des Sports wieder zurück ins alltägliche Leben finden.

Initiiert wurden die Spiele aufgrund einer Idee von Prinz Harry und finden seit 2014 regelmäßig statt.

Programm

Am Dienstag, den 12.09.23 ab 9 Uhr finden die Ruderrennen auf der Bühne der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Parallel dazu spielen die Rollstuhl-Basketballer:innen im benachbarten Hallenabschnitt.

Wer live dabei sein will, kann das ohne Anmeldung und Ticket sein. Auf seiner Homepage schreibt der Veranstalter folgendes: „Respekt gibt’s nicht umsonst. Eintritt bei uns schon. Dank unserem Official Ticket Partner Amazon können wir freien Eintritt zu allen Sportveranstaltungen währen der Invictus Games Düsseldorf 2023 anbieten. Keine Anmeldung nötig.“