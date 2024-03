Jahreshauptversammlung: Hassia steht bestens da - Rekordjahr 2022 nochmal getoppt

Der Hanauer Ruderclub Hassia setzt auch im neuen Jahr einstimmig auf seine bewährte Vorstandscrew. Dazu können die Hassianerinnen und Hassianer neben herausragenden sportlichen Erfolgen auch auf einer grundsoliden Finanzsituation und stabilen Mitgliederbasis aufbauen. Das ist die Erkenntnis der Jahreshauptversammlung im Bootshaus an der Ochsenwiese.

Die rund 60 anwesenden Mitglieder legten die Vereinsgeschicke wieder in die Hände der vierköpfigen Führungscrew mit Svenja Schomburg (Verwaltung), Stefan Buschbeck (Sport), Holger Kliem (Marketing/Kommunikation) und Bertram Trunk (Finanzen). Dem Jugendvorstand stehen Simon Gimplinger und Tim Moormann vor. „Lasst uns gemeinsam mit Zuversicht und Entschlossenheit in die Zukunft unseres Klubs blicken. Mögen wir weiterhin gemeinsam mit Leidenschaft und Engagement unser Bestes geben, um unseren Verein zu stärken und unsere Ziele zu erreichen“, sagte Holger Kliem im Namen des Vorstandes bei der Wiederwahl in Richtung der Mitglieder.

Vor ihrer Entlastung hatten die Vorstandsmitglieder ihre Jahresberichte vorgetragen. Die Mitgliederzahl ist stabil bei 214 (Altersdurchschnitt 46,4 Jahre). Dank der engen Kooperation mit der Karl-Rehbein-Schule hat die Hassia keinerlei Nachwuchssorgen. Daraus resultiert letztlich auch großer sportlicher Erfolg. Neben einer beachtlichen Breitensport-Gruppe konnte der Sportvorsitzende Buschbeck vor allem auf die herausragende Goldmedaille bei der U23-WM von Hanaus Sportler des Jahres, Ole Hanack, verweisen. Dazu glänzten neben nationalen Meistertiteln und regionalen Siegen auch noch drei Silbermedaillen bei der U19-WM (Simon Gimplinger, Leo Rieth, Jakob Rastetter). „Wir haben das beste Jahr der Vereinsgeschichte, 2022, in 2023 nochmal getoppt“, so Buschbeck. Natürlich sorgt diese wachsende Professionalisierung im Sport auch für steigende Kosten. Aber u.a. aufgrund von Zuschüssen, Spenden und Mitgliedsbeiträgen bleibt der Klub mit positiver Finanzlage absolut sorgenfrei.

Gute Nachrichten für ein Jahr mit Jubiläen. Das Bootshaus an der Ochsenwiese feiert 100-jährigen Geburtstag. Der Klub selbst existiert nun schon seit 120 Jahren. „Diese Meilensteine sind nicht nur Anlass zur Freude, sondern auch Verpflichtung und Ansporn zugleich. Sie erinnern uns daran, dass wir als Verein eine wichtige Verantwortung tragen, die Traditionen zu bewahren und gleichzeitig die Zukunft unseres Klubs aktiv zu gestalten“, sagte Kliem.

Gefeiert werden soll bei einem Hoffest an Christi Himmelfahrt. Und auch beim Bürgerfest im September wird die Hassia wieder dabei sein. Sportlicher Höhepunkt des Jahres wird die Regatta „Jugend trainiert für Olympia“ (Hessenentscheid) Anfang Juli auf dem Main in Hanau.