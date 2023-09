JtfO Bundesfinale Rudern in Berlin Grünau

Ab dem 17.09.2023 ist es mal wieder so weit: Das Bundesfinale Rudern des größten Schulsportwettbewerb der Welt „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ findet in Berlin statt. Die Sieger:innen der Länder treffen auf der historischen Regattastrecke in Berlin Grünau aufeinander und ermitteln die Bundessieger:innen der insgesamt acht Rennen.

Am 17.09.2023 steht für alle Teilnehmenden die Anreise nach Berlin auf dem Plan. Montag, den 18. September können die Sportler:innen zum Trainieren nutzen. Am Dienstag folgen dann die Vorläufe der einzelnen Rennen. Die Finals finden am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr statt.

Den genauen Zeitplan sowie das Meldeergebnis zu Jugendtrainiert für Olympia und Paralympics und die Schüler:innen Achter Cups findet ihr in den Downloads dieses Artikels.