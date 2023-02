Ab sofort können auch Grundschulen bei „Jugend trainiert“ mitmachen! Der beliebte Schulsportwettbewerb Jugend trainiert für Olympia & Paralympics findet bereits seit 54 Jahren statt. Die Deutsche Schulsportstiftung hat nun zusätzlich einen neuen Wettbewerb entwickelt, um auch die jüngsten Schülerinnen und Schüler für Bewegung zu begeistern. Der „Jugend trainiert"-Grundschulwettbewerb ist ein Teamwettbewerb und – anders als sein großer Bruder Jugend trainiert für Olympia & Paralympics – kein Qualifikationswettbewerb mit Folgevergleichen auf Landes- und Bundesebene. Er findet zwischen einzelnen Mannschaften einer Schulklasse, zwischen verschiedenen Klassen einer Schule oder auch zwischen Teams der ganzen Schule statt.

Beim „Jugend trainiert"-Grundschulwettbewerb kann sich jede Schule einen eigenen, individuellen Wettbewerb aus 52 spielerischen Bewegungseinheiten zusammenstellen. Die Durchführung fördert die Teamfähigkeit und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung. Sportliche Vergleiche werden möglich, sodass teilnehmende Schülerinnen und Schüler lernen, sich selbst und andere realistisch einzuschätzen. Sie werden gemeinsam aktiv und schöpfen aus dem, was sie besonders gut können, Motivation. Darauf können sie aufbauen, üben und über sich hinauswachsen – und das mit einer großen Portion Spaß!

Die vielfältigen, sportartenübergreifenden Wettbewerbsaufgaben lassen sich sehr gut sowohl in den Sportunterricht als auch in den außerunterrichtlichen Schulsport integrieren und können die Schülerinnen und Schüler wie ein Kalender durch das Schuljahr begleiten. Der Grundschulwettbewerb kann von jeder Schule an einem individuell festgelegten Tag durchgeführt werden.

Fotowettbewerb

Für alle, die am Grundschulwettbewerb teilnehmen, gibt es eine tolle Aktion von der Deutschen Bahn – dem Gründungspartner. Unter dem Motto „Zeigt uns euren Sportspaß!“ werden die besten Sportfotos, die bei der Durchführung der Übungen entstanden sind, gekürt. Zu gewinnen gibt es 50 tolle Sport-Pakete – bestehend aus Rollbrettern, Hütchen und Leibchen für den alltäglichen Gebrauch im Sportunterricht. Einsendeschluss ist der 31. März 2023! Weitere Informationen