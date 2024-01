Juleica 2024: Jetzt für die Teile A und B anmelden!

Auch 2024 möchte die Deutsche Ruderjugend wieder so viele Jugendleiter:innen wie möglich für den Ruder-Vereinsalltag ausbilden. Aus diesem Grund veranstaltet die DRJ 2024 wieder zwei Seminare für Jugendleiter:innen, die beide in der neuen Ruderakademie in Ratzeburg stattfinden.

Seminare 2024:

Teil A: 04.April - 07. April in der Ruderakademie Ratzeburg

Teil B: 05. Dezember - 08. Dezember in der Ruderakademie Ratzeburg