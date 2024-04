Julia Seiß unterstützt den DRV als Werkstudentin

Wir heißen unsere neue Werkstudentin - Julia Seiß - herzlich willkommen!

Geboren und aufgewachsen in Kassel, hat sie 2012 im Ruderverein Friedrichsgymnasium Kassel e.V. (RVFG Kassel) mit elf Jahren das Rudern lieben gelernt. In den vergangenen Jahren nahm sie zunächst eine aktive Rolle als Trainerin im Verein ein. Fünf Jahre lang, von 2017 bis 2022, widmete sie sich mit Leidenschaft dieser Aufgabe. Dabei betreute sie nicht nur Kinder und später Junior:innen, sondern auch den Breitensportbereich. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement wurden Ende 2021 honoriert, als sie zur Landesjugendleiterin (LJL) in Hessen gewählt wurde. Trotz ihrer Liebe zum Trainer-dasein, musste sie diese Tätigkeit nach einem Jahr an den Nagel hängen, um den Anforderungen von Studium, Landesruderjugend und Arbeit gerecht zu werden.

Ihre Liebe zum Rudern liegt vor allem in der starken Gemeinschaft. „Es fühlt sich wie eine große Familie an, in der jeder jeden kennt und alle zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.“, schwärmt die Kasselerin.

Abseits des Ruderns bringt sie wertvolle Erfahrungen im Bereich Inklusion und Integration mit. Ein Freiwilliges Soziales Jahr als Schulassistentin an einer Förderschule für geistige Entwicklung bildete den Anfang, gefolgt von ihrem aktuellen Studium in Sozialer Arbeit. Zusätzlich engagiert sie sich seit 2020 im Arbeitskreis "Teilhabe & Vielfalt" der Deutschen Ruderjugend (DRJ), was ihre Sensibilität für diese Themen unterstreicht.

Jetzt möchte sie die Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes (DRV) von innen kennenlernen und unterstützt den DRV in diesem Jahr als Werkstudentin.

Liebe Julia, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!