Kleinboot- und Para-Meisterschaft: „Die Anspannung ist hoch“

„Die Anspannung ist hoch bei Athleten und Trainern“, sagt Cheftrainerin Brigitte Bielig. Bei den deutschen Meisterschaften in den Kleinbooten und im Para-Rudern, die von Freitag bis Sonntag (14. bis 16. April 2023) auf der Regattastrecke Beetzsee in Brandenburg an der Havel ausgetragen und vom Havel-Regatta-Verein ausgerichtet werden, geht es wie alle Jahre nicht nur um die nationalen Titel im Einer und Zweier ohne Steuermann. Für die Elite-Athletinnen und Athleten bedeuten die Titelkämpfe auch das Zugangstor in die Nationalmannschaft, für die sie sich empfehlen wollen. Die Stützpunkt-Athleten haben sich am vergangenen Wochenende mit Vorbelastungen in Köln, Hamburg und Brandenburg auf die DKBM vorbereitet und eingestimmt.

Im Nachgang zur Meisterschaft werden vom Bundestrainer-Rat die Einladungen für die Mittel- und Großbootbildung in Hamburg (29./30 April) ausgesprochen. Wer sich einen Titel in einer schweren Bootsklasse holt, hat bei Erfüllung der geforderten Kriterien (Ergomindestnorm) gute Chancen auf ein Ticket für die Europameisterschaft im slowenischen Bled (26. bis 28. Mai). Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft in Belgrad, verbunden mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.