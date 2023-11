Kommunikationsseminar für die Bundestrainer

Das Leistungssport-Personal des Deutschen Ruderverbands (DRV) setzte gemeinsam mit der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ein erfolgreiches Seminar zum Thema Kommunikation um. Im Ruderklub am Wannsee in Berlin trafen sich 16 Bundestrainer zu einer zweitägigen Veranstaltung, in der einmal nicht das Rudern im Vordergrund stand, sondern ein ebenso wichtiges Element für den Erfolg im Sport: die Kommunikation.

Die Führungsakademie bot eine Vielzahl von praxisnahen Beispielen, um die Herausforderungen und Möglichkeiten der Kommunikation zu beleuchten und zu testen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der praktischen Anwendung, insbesondere im Umgang mit Konflikten und schwierigen Gesprächssituationen.

Das klare Ziel der Veranstaltung war es, die Teilnehmer zu befähigen, wirkungsvollere Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die über den Rudersport hinaus in ihre Führungspositionen wirken können. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur theoretische Konzepte, sondern vor allem die Umsetzung in die Praxis. Die Devise lautete: Nicht nur reden, sondern handeln.

Der DRV setzte damit erneut ein Zeichen für seine Verpflichtung zur kontinuierlichen Weiterbildung der Trainer und Führungskräfte im Rudersport. Die Veranstaltung ermöglichte einen intensiven Austausch unter den Teilnehmern und förderte nicht nur das Verständnis für effektive Kommunikation, sondern stärkte auch das Teamgefühl innerhalb der Bundestrainer.

Auch Mario Woldt, der Sportdirektor des DRV, ist vollumfänglich zufrieden: "Dieses Seminar war für uns nicht nur eine Abwechslung vom Arbeitsalltag, sondern vor allem eine wichtige Erinnerung daran, dass eine Grundvoraussetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit auch in einer bewussten Kommunikation liegt. Die Fähigkeit zur wirkungsvollen Kommunikation ist ein entscheidender Motor, der unser Team hoffentlich vorantreibt. In Berlin haben wir gelernt anders miteinander zu reden, Konflikte zu überwinden, klare Botschaften zu senden und gemeinsam an unseren Kommunikationsstrategien zu feilen."