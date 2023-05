kostenlose Webinarreihe "Fundraising durch Crowdfunding"

Haus des Stiftens bietet wieder eine neue FUNDRAISING.DIGITAL für Non-Profit-Organisationen in Kooperation mit dem Fundraiser-Magazin an. Vom 12. bis 15. Juni 2023 beleuchten Expertinnen und Experten in acht kostenlosen Webinaren die wichtigsten Fragen rund um das Thema „Fundraising durch Crowdfunding“ und liefern spannende Impulse und Anwendungsbeispiele.

Die Webinare im Überblick:

12. Juni 2023

Die Welt des Crowdfunding - kreativ um Unterstützung bitten

Von der Macht des Schwarms

13. Juni 2023

Mit Crowdlending zu einer halben Millionen Euro

Erfolgreich Spenden sammeln mit Meta Spendentools & Social-Media-Marketing

14. Juni 2023

Crowdfunding-Spendenkampagnen erfolgreich umsetzen

Digitalisierung leicht gemacht: Mit der Microsoft Power Platform

15. Juni 2023

Tipps für erfolgreiches Crowdfunding

Was wir vom Crowdfunding fürs Fundraising lernen

Haus des Stiftens ist ein Sozialunternehmen, das wirkungsvolles Engagement erleichtert und im Sinne der Global Goals zu mehr Gemeinwohl beiträgt. Dafür bietet es mit Partnern Unterstützung für Stifter, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen.