Kufen statt Skulls: CRC Jugend geht Eislaufen

Anfang Februar ist die Jugend des Clever Ruderclubs (CRC) nach Grefrath zur Eishalle gefahren, um ein paar Stunden mit der befreundeten Homberger Ruderjugend Schlittschuh zu laufen. Wir haben uns sofort, nachdem wir angekommen sind die Schlittschuhe umgeschnallt.

Auf dem Eis wurde dann schnell klar, dass doch nicht jeder so gut Schlittschuh laufen konnte, wie rudern. Stützhilfen und Tipps von den Profis unter den Jugendlichen, haben aber dafür gesorgt, dass auch die Anfänger am Ende allein fahren konnten. Insgesamt war es ein lustiger Tag, mit einer großartigen Stimmung, an dem viele neue Kontakte geknüpft wurden. Die Jugendlichen des CRC freuen sich jedenfalls schon auf die nächsten Ausflüge!