Leipzig: Erfolge und Herausforderungen auf der Langstrecke

Traditionsgemäß ist Leipzig der zentrale Austragungsort der Langstreckenrennen für die Skuller:innen des Juniorenbereichs. Von den Regionalgruppen der Riemer:innen geht üblicherweise nur die Gruppe "Nord-Ost" in Leipzig an den Start, während die anderen Regionalgruppen wie gewohnt auf den Langstreckentests in Oberhausen und Breisach teilnehmen.

Trotz der insgesamt hervorragenden Bedingungen gab es bedauerlicherweise einige prominente Abmeldungen bei den U19-Athletinnen. Bei den weiblichen Teilnehmerinnen beispielsweise war Laura Bussian (Hanauer RC Hassia), die im Herbst die Langstrecke in Dortmund gewonnen hatte, krankheitsbedingt verhindert. Ebenso musste Julia Stöber (Kettwiger RG), die im vergangenen Jahr bei der U19-WM in Paris im Einer an den Start gegangen war, das Rennen vorzeitig abbrechen. Bei den Jungs musste mit Simon Gimplinger (Hanauer RC Hassia) ebenfalls der Gewinner der Herbst-Langstrecke in Dortmund, passen. Davon unbeeindruckt zeigten die verbleibenden Athlet:innen eine solide Leistung auf einem guten Niveau.

Eine erfreuliche Überraschung war die Leistung von Greta Amort (LRV Schleswig Holstein), einer Juniorin B, die das Langstreckenrennen im Einer für sich entschied. „Ihr Erfolg unterstreicht ihre individuelle Stärke. Es soll aber gerne auch ein kleiner Ansporn für die älteren Athletinnen sein, noch einmal eine Schippe draufzupacken.“, schmunzelt Adrian Bretting, der U19-Bundestrainer.

Bei den männlichen Teilnehmern sicherte sich Ole Hohensee (Stralsunder RC), der im vergangenen Jahr im Einer gestartet war, den Sieg. Julius Klein (Hanauer RC Hassia) und Florian Schulze (Hildesheimer RC) überraschten mit ihren Leistungen auf den Plätzen zwei und drei.

Bretting ist aber zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Unsere Athletinnen und Athleten haben bei diesen Wettkämpfen eine solide Leistung gezeigt. Es ist erfreulich zu sehen, wie sie sich auf diesem Niveau behaupten und die meisten auch ihr Potenzial ausschöpfen. Ihre Hingabe und Entschlossenheit sind in jedem Fall inspirierend und geben uns als Trainern die Gewissheit, dass wir auf einem guten Weg sind. Es liegt allerdings auch noch viel Arbeit vor uns.“

Die Ergebnisse dieser Wettkämpfe werden für die Setzung bei der nächsten Leistungsüberprüfung - den Deutschen Kleinboot Meisterschaften - in Krefeld herangezogen, was die Bedeutung dieser Veranstaltung für die weitere Saison unterstreicht.

Alle weiteren Ergebnisse können hier eingesehen werden.