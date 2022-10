LRV-Ehrenpräsident Hartmut Duif erhält das Bundesverdienstkreuz

Große Freude, Stolz und Dankbarkeit empfand der Ehrenpräsident des Landesruderverbandes Brandenburg am 6. Oktober 2022 zurecht, als ihm in Potsdam in der Brandenburger Staatskanzlei aus den Händen von Ministerpräsident Dietmar Woidke das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht wurde.

Diese großartige Auszeichnung hat sich Hartmut Duif für sein außergewöhnliches und Jahrzehnte währendes Engagement für den Rudersport in Brandenburg und weit darüber hinaus wirklich verdient!

Nach seiner Ehrung, zu der ihn seine Frau Elke und seine Kinder Catrin und Raimon begleitet hatten, nutzte auch der LRV Brandenburg sogleich die Chance, um ihn zu überraschen. LRV-Präsidentin Ulrike Hartmann und Geschäftsführerin Henriette Schwarz überbrachten ihm neben Blumen vor allem die herzlichsten Glückwünsche und Gratulationen aus dem Präsidium. Denn auch der Landesruderverband Brandenburg ist stolz und glücklich, solch einen Ehrenpräsidenten zu haben.

Hartmut Duif hat als ehemaliger LRV-Präsident, dessen Amtszeit 2015 nach 18 Jahren endete, mit großem Sachverstand und Erfahrung als aktiver Sportler, Vereinsmitglied und Wettkampfrichter viel geleistet und erreicht, von dem weiterhin profitiert werden kann. Doch vor allem waren und sind es sein spürbares Herzblut, die Begeisterung und persönlicher Einsatz für den Rudersport, die so viel bewirkt haben. Immer in Erinnerung werden die zahlreichen internationalen Wettkampfhöhepunkte sein, die er wie zum Beispiel zuletzt 2016 auf die Regattastrecke an den Brandenburger Beetzsee holte, als dort die EM-Titel vergeben wurden.

Auch der Deutsche Ruderverband gratuliert herzlich zu dieser Auszeichnung.