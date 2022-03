LRV-Mitgliederversammlung in Brandenburg an der Havel

Die Brandenburger Regattastrecke „Beetzsee“ war am 12.03.2022 Austragungsort der diesjährigen LRV-Mitgliederversammlung. Etwa 20 Vereinsvertreter aus 17 unserer Mitgliedsvereine waren der Einladung des Präsidiums gefolgt. Ebenso durften wir als Gäste die Präsidenten der Nachbarverbände aus Sachsen-Anhalt, Steffen Planer, und aus Berlin, Karsten Finger, begrüßen. Sie hielten genauso ein Grußwort für die Anwesenden wie auch Dr. Harry Kappell, der den OSP Brandenburg als Bereichsleiter Potsdam vertrat. Komplettiert wurde die Mitgliederversammlung von unserem Ehrenpräsidenten Hartmut Duif sowie von Dr. Dietlind Tiemann, Dr. Hans-Peter Kozerski und Hans-Jörg Dahl als Ehrenmitglieder.

Der großzügige Club-Raum des MTC Brandenburg am Rande der Regattastrecke war bestens zur Ausrichtung unserer Mitgliederversammlung geeignet, herzlichen Dank dafür an den dortigen Verein.

Ulrike Hartmann als im Oktober beim Landesrudertag neu gewählte Präsidentin berichtete kurzweilig über alle Themen, die das Präsidium seitdem beschäftigt hatte. Auch Vorhaben wie der geplante Newsletter und Ausbildungen wurden erwähnt. Größeren Raum nahmen die Informationen über die AG Strukturen des DRV ein und welche geplanten Änderungen damit einhergehend auch die Vereine beträfen. Steffen Planer konnte hier als Länderratsvorsitzender und Vertreter des DRV gut unterstützen und sinnvoll belegen, wie wichtig die Beteiligung der Vereine an solchen Strukturänderungen sind.

Alle anderen anwesenden Präsidiumsmitglieder konnten den Mitgliedern ihre Berichte aus dem Jahr 2021 gleichfalls persönlich präsentieren und Antworten auf teils angestoßene Diskussionen geben. Hier standen Themen wie die Digitalisierung und mögliche Ursachen für den Teilnehmerschwund bei der Landesmeisterschaft im Fokus. Den offenen Themen nehmen sich die Ressortleiter gern in naher Zukunft an. Weiterhin bot die Mitgliederversammlung eine gute Gelegenheit zur Übergabe der im Jahr 2021 erruderten Medaillen an die Vorsitzenden der am Fahrtenwettbewerb teilnehmenden Vereine.

Nach den erfolgreichen Berichten, auch aus dem Bereich Finanzen, konnte das Präsidium entlastet werden und somit ebenso positiv in das Jahr 2022 blicken.

Höhepunkt der Veranstaltung waren die einstimmigen Ernennungen zweier neuer Ehrenmitglieder des Landesruderverbandes Brandenburg: Dazu zählen ab sofort Ralf Holzschuher und Klaus Schönhoff. Letzterer konnte seine Ehrung persönlich entgegennehmen und war sichtlich gerührt von der Anerkennung, die ihm zu Recht zuteilwurde. Klaus leitete über 24 Jahre als 1. Vorsitzender erfolgreich die Geschicke des RC Havel Brandenburg und engagierte sich darüber hinaus schon Jahre davor und danach auch im übrigen Vereinsvorstand. Weiterhin ist er ein Organisationstalent und hat als solches die Belange aller Ruderer im Blick – ob Freizeit- oder Wettkampfruderer jeden Alters. Neben anderen geplanten Veranstaltungen, die in der Laudatio für ihn nicht fehlen durften, ist die Kinderregatta des R.C.H.B besonders mit seinem Namen verknüpft. 2022 wird sie schon zum 25. Mal am Beetzsee veranstaltet und jährlich nehmen zahlreiche Vereine aus Brandenburg und Nachbarbundesländern daran teil.

Krankheitsbedingt war es leider nicht möglich, Ralf in diesem Rahmen gleich zu ehren. Als ehemaliger Präsident des LRV, der von 2015 bis 2021 das Steuer der Brandenburger Ruderkameradinnen und -kameraden in der Hand hielt, gebührte ihm jedenfalls aber auch großer Dank. In den sechs Jahren seiner Amtszeit konnte er viel bewirken, vor allem die Installation und Etablierung des Bundesstützpunktes Frauen Riemen am Seekrug in Potsdam „gehen auf sein Konto“. Auch innerhalb des DRV brachten ihm seine konstruktive und sachliche Art viel Anerkennung und ermöglichten manche Entwicklung vor allem im Leistungssport.

Der LRV Brandenburg beglückwünscht beide neuen Ehrenmitglieder und wird die verdiente Ehrung von Ralf bald in einem würdigen Rahmen nachholen. Nach einer erfolgreichen und abwechslungsreichen Mitgliederversammlung stillte das Büfett des ansässigen griechischen Restaurants den Mittagshunger und es bot sich allen noch eine gute Gelegenheit, nach der längeren Winter- und Coronapause ins gemeinsame Gespräch zu kommen.