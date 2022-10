Macht mit bei "Solidarisch um die Welt! #Weltumrundung"

Wie das funktioniert, erklärt euch Richard Schmidt in folgendem Video:

Egal ob alleine, mit Freunden, als Schulklasse oder als Sportverein - jeder kann mitmachen!

Und es lohnt sich, denn für jeden von euch zurückgelegten Kilometer spendet eines von mehreren Unternehmen 1 € an die Hilfen von Caritas international für notleidende Menschen in Kriegs- und Krisengebieten.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Zählt die Kilometer zusammen, die ihr zurückgelegt habt und tragt sie hier in das Formular ein.

Postet euren Erfolg auch gerne auf Social Media mit dem Hashtag #Weltumrundung. Verlinkt dazu Caritas international in eurem Beitrag oder eurer Story auf eurem Lieblings-Kanal, zum Beispiel Instagram (@caritas_international), Facebook (caritas.international) oder Twitter (@caritas_ci). Gerne könnt ihr auch Freunde verlinken, um sie zu motivieren, mitzumachen!

Wann wird das Ergebnis bekannt gegeben?

Wie viele Kilometer ihr gemeinsam zurückgelegt habt und ob wir es gemeinsam geschafft haben, die Welt zu umrunden, also 40.075 Kilometer erzielen konnten, erfahrt ihr im Livestream "Songs of Solidarity" am 18.11.2022 um 20 Uhr unter diesem Link.

Also worauf wartet ihr? Los geht’s! Die Aktion läuft bis zum 18.11.2022.

Weitere Infos findet ihr auch hier.