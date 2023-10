Mit dem "Concept2 Team Germany" zu den World Rowing Indoor Championships 2024 nach Prag/Tschechien reisen

Am 23./24. Februar 2024 finden die globalen Titelkämpfe in der „O2 Universum Hall” statt.

Wolltest Du immer schon Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und das mit einer tollen Reise verbinden? Wir machen es möglich! Unter dem Motto: „Dabei sein ist alles!“ kann sich jeder anmelden. Es gibt keine Qualifikationszeiten. Mit einem attraktiven Ziel vor Augen trainiert es sich an den langen, dunklen Wintertagen auf dem Concept2 Indoor-Rower einfach besser! Es gibt Rennen in zwei Gewichts- und allen Altersklassen zwischen 15 bis 70+ Jahren. Die virtuellen Wettkampfstrecken betragen 500m oder 2.000m.

Und nicht nur das Event, sondern auch das Ziel macht eine Teilnahme im kommenden Jahr wieder lohnenswert. Diese globalen Titelkämpfe finden erstmals in der tschechischen Hauptstadt Prag statt. Es werden die siebten offiziellen Weltmeisterschaften des Ruderweltverbandes sein. Sie werden am Freitag/ Samstag, den 23./24. Februar 2024 in der „O2 Universum Hall“, einer großen Multifunktionsarena mit einem Fassungsvermögen von 4.500 Zuschauern ausgetragen. Zu dieser Weltmeisterschaft werden rund 2.500 Athleten aus mehr als 50 Nationen erwartet.

Das Boat-Team mit Headcoach Boris Orlowski und den Mannschaftsleitern Kathrin Seegers und Niclas Orlowski empfängt die Mitglieder des „Concept2 Team Germany“ am Mittwochabend, den 21. Februar 2024 im Teamhotel. Das „Stages Hotel Prag“ dient bis zum Sonntag, den 25. Februar 2024 für 5 Tage als WM-Quartier. Es liegt direkt neben der Event-Arena. Ausreichend Concept2 Indoor-Rower und ein Fitnesscenter stehen zum Training im Hotel zur Verfügung.

Die Anreise erfolgt am Mittwoch, den 21. Februar 2024 in Eigenregie. Das Einchecken im Hotel ist ab 15.00 Uhr möglich. Alle Teilnehmer*Innen des „Concept2 Team Germany“ sollten bis spätestens 18.00 Uhr im Hotel eintreffen. Am ersten Abend stehen Begrüßung, Training und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Der Donnerstag beginnt mit Frühstück und Training bevor wir gemeinsam eine Stadtrund-fahrt/-rundgang durch die wunderschöne Stadt Prag unternehmen. Am Freitag/Samstag wird es dann ernst, denn dann stehen die Meisterschaftsrennen über 500m/2.000m in allen Alters- und Gewichtsklassen an. Mit einem Abschlussabend der ganz besonderen Art lassen wir am Samstagabend diese globalen Titelkämpfe ausklingen. Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen kann jeder individuell die Heimreise antreten.

Die Kosten für Teilnehmer*Innen und Trainer*Innen belaufen sich für 4 Nächte im Zweibett-Zimmer inklusive Frühstück, Stadtrundfahrt, Einkleidung, Meldegeld, Betreuung und Abschlussabend pauschal auf 629 Euro pro Teilnehmer*In (Einzelzimmeraufschlag 300 Euro). Dieser Pauschalpreis versteht sich ohne Reiserücktrittsversicherung.

Anmelden kann man sich ab sofort und spätestens bis zum 30.11.2023. Anmeldungen von Teilnehmer*Innen in Zweibett-Zimmern werden bevorzugt behandelt. Sollten es die Kapazitäten erlauben, ist ein späteres Upgrade auf ein Einzelzimmer möglich. Niclas Orlowski (niclas@boat-events.de) nimmt die Online-Anmeldungen entgegen und koordiniert die Zimmerbelegungen.



Die RLH Reiselounge Hamburg GmbH, Gabriele Kausche, Eidelstedter Brook 4a 22457 Hamburg stellt die Rechnungen aus und ist auf Wunsch auch bei der Buchung der An-/Abreise per Flugzeug/Bahn behilflich. Die Anmeldung gilt erst als bestätigt, wenn die Rechnung bezahlt wurde.

Die Teilnahme ist auf insgesamt 65 Teilnehmer:innen begrenzt!

Sei Teil des Teams, du wirst dieses einmalige Erlebnis nie vergessen!

Zögert nicht lange und meldet Euch jetzt verbindlich an. Ihr werdet es nicht bereuen!

Online-Anmeldung: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBI8gw-YBMNlYM-p7wSBIW70sMsDgxs2L3AOsyB9dzq370Q/viewform?usp=sf_link

BOAT- Orlowski GmbH, Auf der Forst 17, 45219 Essen, info@boat-events.de