Mit dem “Concept2 Team Germany” zu den WRIC 2023 nach Toronto/Kanada reisen.

Am 25./26. Februar 2023 finden die globalen Titelkämpfe im „​Paramount Fine Foods Centre“ in Mississauga, der Nachbarstadt der kanadischen Metropole Toronto statt.

Wolltest Du immer schon Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und das mit einer tollen Reise verbinden? Wir machen es möglich! Unter dem Motto: „Dabei sein ist alles!“ kann sich jeder anmelden. Es gibt keine Qualifikationszeiten. Mit einem attraktiven Ziel vor Augen trainiert es sich an den langen, dunklen Wintertagen auf dem Concept2 Indoor-Rower einfach besser! Es gibt Rennen in zwei Gewichts- und allen Altersklassen zwischen 15 bis 70+ Jahren. Die virtuellen Streckenlängen betragen 2.000 Meter (Samstag) und 500 Meter (Sonntag).

Und nicht nur das Event, sondern auch das Ziel macht eine Teilnahme im kommenden Jahr wieder lohnenswert. Nach den „Corona-Jahren“ mit rein virtuellen Veranstaltungen finden diese globalen Titelkämpfe erstmals in Kanada in Präsenz statt. Es werden die sechsten offiziellen worldrowing Weltmeisterschaften sein. Sie werden am Wochenende, 25./26. Februar 2023 im „Paramount Fine Foods Centre“, einer riesigen Multifunktionsarena in Missiauga ausgetragen. An der letzten Veranstaltung in Präsenz in Paris 2020 nahmen rund 3.200 Athleten aus 52 Nationen teil.

Headcoach Boris Orlowski führt das „Concept2 Team Germany“ an und empfängt die Teammitglieder, die von verschiedenen Flughäfen in Deutschland gestartet sind, gemeinsam mit Teamleiterin Kathrin Seegers am Flughafen in Amsterdam. Das „Doubletree by Hilton Toronto Airport West“ dient für die fünf Tage als WM-Quartier. Es liegt in der Nähe der Eventarena. Ausreichend Concept2 Indoor-Rower, ein großes Fitnesscenter sowie ein Innenpool stehen im Hotel zur Verfügung.

Das „Concept2 Team Germany“ reist gemeinsam am Donnerstag, den 23.02.2023 nach Toronto (Toronto Pearson International Airport) an. Am ersten Tag stehen Begrüßung, Training und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Der Freitag beginnt mit Frühstück und Training bevor es zu einem gemeinsamen Spaziergang durch Toronto geht. Am Wochenende wird es dann ernst, denn dann stehen die Meisterschaftsrennen über 2.000m/500m in allen Alters- und Gewichtsklassen an. Mit einem Abschlussabend am Sonntagabend lassen wir diese globalen Titelkämpfe dann ausklingen. Der Montag steht zur freien Verfügung bevor es am Abend zurück nach Europa geht. Am Dienstagmittag sind alle wieder an ihren Heimatflughäfen in Deutschland.

Die RLH Reiselounge Hamburg GmbH, Gabriele Kausche, Holsteiner Chaussee 367, 22457 Hamburg übernimmt die Buchungen und stellt die Rechnungen aus, welche bis zum 31.12.2022 bezahlt werden müssen. Die Kosten für Hin- und Rückflug, 4 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück, Einkleidung, Meldegeld, Betreuung, Abschlussabend belaufen sich auf pauschal 1.299 Euro/pro Teilnehmer (Einzelzimmeraufschlag 300 Euro). Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und ohne Reiserücktrittsversicherung. Es gelten die zum Zeitpunkt der Reise gültigen Corona-Bestimmungen! Die Konditionen gelten für alle Frühbucher bis zum 23.12.2022! Spätentschlossene können sich dem Team bis Montag, 06.02.2023 (nach den Deutschen Indoor-Rowing Meisterschaften in Kettwig 05.02.2023) anschließen. Die Höhe der Mehrkosten kann allerdings erst im Dezember 2022 beziffert werden.

Sei Teil des Teams, du wirst dieses einmalige Erlebnis nie vergessen!

Die Teilnahme ist auf insgesamt 30 Athletinnen und Athleten begrenzt! Hier geht's zur verbindlichen Teilnahme.

Weitere Infos findet ihr auf der Ausrichterseite. Bei Fragen könnt ihr euch an Mannschaftsleiterin Kathrin Seegers (kseegers@web.de) oder Headcoach Boris Orlowski (boris@boat-events.de) wenden.