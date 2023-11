Mit Kalendern die DRJ unterstützen

Meinruderbild.de hat wieder mehrere Kalender veröffentlicht, die ab sofort bestellt werden können.

Holen Sie sich Monat für Monat den Rudersport in die eigenen vier Wände und unterstützen Sie damit auch die Arbeit an der Basis. Denn für jeden über den DRV bestellten Kalender (kalender@rudern.de) fließen drei Euro in die Kasse der Deutschen Ruderjugend.

Attention-row!

Der 2024er Ruder-Kalender von Meinruderbild.de mit 12 bunten Motiven im DINA 3-Format. Impressionen und Action von den Europameisterschaften in Bled, Coastal- und Beach-Sprint-Weltmeisterschaften in Barletta, Weltmeisterschaften in Belgrad, Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Essen, Juniorenregatta in Hamburg, den Weltcups in Zagreb und Luzern sowie von der Coastal-Regatta Leman-sur-mer in Lausanne und der World Rowing Regatta in Tshwane. Preis: 15 Euro pro Stück (zzgl. Porto/Verpackungskosten).

Familien-Kalender

Von den Motiven ebenso abwechselnd wie der Attention – row!-Kalender. Der Wegbegleiter durchs ganze Jahr für die Familie, die auf fünf Spalten ihre persönlichen Termine eintragen kann. Nationale und internationale Ruder-Motive. Der Kalender (im Format 23×42 cm) kostet pro Stück 15,00 € (zzgl. Versandkosten).

Tischkalender im Wochen-Rhythmus

Der DIN A5-Kalender ist ein praktischer Begleiter durchs Jahr und bietet Woche für Woche Platz für die eigenen Termine. Über 52 Motive aus dem Wettkampfsport (national und international) und Wanderrudern mit vielen Top-Teams aus der Saison. Preis: 12,90 zzgl. Porto/Verpackung.

Alle Kalendermotive finden Sie als Foto-Galerien auf www.meinruderbild.de

Die Bestellung aller Kalender ist ab sofort möglich und ganz einfach: Per E-Mail über kalender(at)rudern.de - Kalender und Stückzahl angeben und natürlich die Lieferadresse. Ab einer Bestellmenge von 10 Stück – auch kombiniert - entfallen Porto-/Verpackungskosten.