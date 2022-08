Munich 22 Sportabzeichen

Nächste Woche geht's los!

Die Europameisterschaften mit 9 Sportarten finden in München statt. Ein Event, was niemand verpassen sollte. Denn nicht nur spannende Wettkämpe stehen auf dem Programm, auch kulturelle und musikalische Highlights warten auf euch und lassen keine Langeweile aufkommen.

Im Olympiapark hast du die Möglichkeit alle 9 Sportarten auch live auszuprobieren, mehr über die jeweilige Sportart zu erfahren und Kontakte zu knüpfen. Auch Rudern ist natürlich mit dabei und wird mit einem Stand vor Ort sein. Auf Ergometern hast du die Möglichkeit dein Können unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns, dich dort anzutreffen

Mach mit beim Sportabzeichen

Tritt in die Fußstapfen der Profis und probiere vom 11.-21. August selbst alle neun Sportarten der European Championships im Olympiapark in München aus! Wenn Du alle neun Stationen absolviert hast, darfst Du Dir am Stand des Munich 2022 Sportabzeichens am Kids Roof eine Überraschung abholen. Zudem erwarten Dich weitere Preise, wie VIP-Tickets, Nationalmannschafts-Sets sowie vieles mehr. Deine persönliche Urkunde kannst Du Dir nach der Veranstaltung digital herunterladen. Registriere Dich jetzt bereits unter folgendem Link, um ab dem 11. August vor Ort ohne Wartezeiten direkt starten zu können: msa.munich2022.com

Du möchtest aber auch mal ins Boot steigen und ein paar Schläge auf dem Wasser probieren? An der Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim wird der Bayerische Ruderverband/bayerische Ruderjugend mit einem Stand und Booten vor Ort sein und dich willkommen heißen.

📍Komm' nach München und erlebe live die Vielfalt des Sports 📍