Nach unwetterbedingter Unterbrechung am Donnerstag wurde die DJM erfolgreich beendet

Fazit zur Jahrgangsmeisterschaft U23 und gleichzeitiger Nominierung

Die U23-Athleten sind am Samstag nicht nur um den Deutschen Meistertitel gerudert, sondern sie haben sich für die Nationalmannschaft angeboten. Deswegen war unser U23-Bundestrainer, Marcus Schwarzrock, mit der Nominierung seiner Sportler:innen für die Weltmeisterschaft in Plovdiv (Bulgarien) beschäftigt und konnte erst am Sonntag ein Statement dazu abgeben: „Die meisten Favoriten in den Kleinbooten haben sich durchgesetzt. Ich sag mal der Männer- und Frauen-Einer haben jeweils gute Leistungen gezeigt, der favorisierte Frauen-Zweier hat gewonnen. Aber wir haben auch Überraschungen erlebt - den Frauen-Doppelzweier zum Beispiel. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Auch an den Veranstalter muss ich ein Lob aussprechen! Jetzt freue ich mich auf die UWV in München und hoffe, dass wir dort gut arbeiten können und noch weitere Schritte nach vorne machen.“ Alle Ergebnisse sind im Detail hier zu finden.

Deutsche Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften U17 und U19 Finale am Sonntag

„Die Regatta hier zählt ganz klar in den Nominierungsweg mit rein. In den Klein- und Mittelbooten sorgt hier der Sieg dafür, dass die Athlet:innnen zu 99% auf die WM fahren. Dieses Boot wird dann so für die Nominierung vorgeschlagen und wenn die Nominierungskommission folgt, fährt das Boot dann auch so zur WM. Die ausgewählten Großboote werden dann nach einem Ranking gesetzt. Dazu werden zunächst die Ranglistenergebnissen der internationalen DRV-Regatta in Hamburg herangezogen, aber auch die Ergoleistungen werden für die letzten Plätze berücksichtigt.“, erklärt Adrian Bretting, der U19-Bundestrainer.

Die Junior:innen A durften sich am Sonntag beweisen und ihre Bestleistungen auf der Deutschen Juniorenmeisterschaft, die für die meisten Sportler:innen den Saisonhöhepunkt darstellt, zeigen. Für die Besten ging es hier, wie der Bundestrainer der Junior:innen A erklärte, um die Nominierung zur U19-Weltmeisterschaft in Paris (Frankreich). „Wir haben einige Favoriten-Siege gesehen, aber auch durchaus nochmal spannende Rennen. Wir stehen im Nominierungsprozess in den letzten Zügen und schauen, wem wir die Aufgabe geben möchten nach Paris zu den Juniorenweltmeisterschaften zu fahren!“, freut sich Bretting.

Schon in einer Woche beginnt die sog. unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV) in Berlin, danach geht es dann direkt nach Paris. Zuvor muss aber noch der Nominierungsvorschlag von der Kommission abgesegnet werden. Alle Ergebnisse der Junior:innen A Rennen sind hier nachzulesen, die Ergebnisse der Junior:innen B können hier nachgelesen werden.

Die erfolgreichsten Vereine wurden auch geehrt

Nicht nur die Sportler:innen werden für erfolgreiche Leistungen geehrt, auch Vereine können bei dieser Meisterschaft einen Preis gewinnen.

Für die beste Gesamtleistung bei den U23-Achter- und Vierer-Titeln verleiht der DRV den Peter-Velten-Gedächtnis-Preis. In diesem Jahr ist das die Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V.. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen der Ruderverein Münster von 1882 e.V. und die Frankfurter Rudergesellschaft `Germania‘ 1869 e.V..

Der Verein mit den besten Junior:innen, kann den Deutschen Jugend Pokal gewinnen. 2023 geht dieser Pokal an den Allgemeinen Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund vor dem Ruderklub am Wannsee e.V. und der Halleschen-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u.1874 e.V..

Der DRV gratuliert den siegreichen Vereinen zu ihrem Erfolg!

Ein Dankeschön an den Veranstalter

Der DRV gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern und wünscht den Nominierten viel Erfolg bei den internationalen Wettbewerben!

Dass diese Veranstaltung so erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte, liegt vor allem an den Organisatoren des ERRV und den über 300 Helfer:innen um Andrè Ströttchen. Deshalb bedankt sich der DRV bei allen Beteiligten und freut sich auf nächstes Jahr, wenn die DJM wieder in Essen ausgerichtet wird! „Ich freu mich sehr auf nächstes Jahr! Vor allem weil wir in diesem Winter hoffentlich eine neue Tribüne und Promenade bekommen. Außerdem sind wir in Verhandlungen, um die Wiese des angrenzenden Freizeitbades auch noch als Hängerplatz zur Verfügung stellen können.“, stellt Ströttchen für nächstes Jahr in Aussicht.

