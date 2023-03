Nächster Schritt der Digitalisierung abgeschlossen: Neues Meldeportal ist online

Der Beginn des Jahres 2023 stand für den Arbeitskreis Digitalisierung ganz im Zeichen der Schulungen. In mehr als 30 Schulungen hat der ehrenamtliche Arbeitskreis Digitalisierung über 550 Vereinsvertreter:innen in den Prozessen der neuen Anwendungslandschaft des Deutschen Ruderverbandes geschult.

Zur Auswahl standen drei verschiedene Workshops. So haben Wilhelm Hummels und Heike Breitenbücher in ihren Sitzungen eine detaillierte Einführung in die Grundlagen der neuen Verbandsverwaltung SAMS gegeben. Hier lag der Fokus auf den allgemeinen Verwaltungstätigkeiten von Vorstandsmitgliedern und es gab einen breiten Überblick über die vielseitigen Funktionen von SAMS – von der Aktualisierung der Vereinsstammdaten über die Pflege der Mitglieder und Funktionäre bis hin zum ewigen Rechnungsarchiv.

Die beiden anderen Schulungen, die durch Tobias Weysters, Frank Kilian und Nils Warnke durchgeführt wurden, waren mit dem Fokus auf den Wettkampfbereich deutlich spezialisierter. So wurde zunächst für die Veranstalter eine detaillierte Einführung in das neue Meldeportal aus Sicht eines Regattaveranstalters gegeben. Das Erstellen einer neuen Regatta, die Definition der Rennen sowie die Verwaltung von Um-, Nach- und Abmeldungen sollte somit für die Veranstalter kein Problem mehr sein. Die letzte Schulungsreihe umfasste dann erneut das Meldeportal und SAMS, diesmal allerdings aus Sicht eines meldenden Trainers. In diesen Schulungen wurden die Beantragung des neuen Aktivenpasses, die initiale Meldung vor Meldeschluss sowie die nachträgliche Übermittlung von Um-, Nach- und Abmeldungen umfassend beschrieben.

Zusätzlich zu den Schulungen hat der Arbeitskreis Digitalisierung auch weitergehende Schulungsmaterialien unter www.rudern.de/digitalisierung zur Verfügung gestellt, in denen auch Informationen über die benötigten Berechtigungen verfügbar sind.

Doch die Schulungen waren nicht die einzigen Aktivitäten im Bereich Digitalisierung. Nach der Veröffentlichung konnten die DRV-Mitglieder erstmals die neuen Funktionen innerhalb von SAMS nutzen. Und dies wurde auch rege getan: immer mehr Vereine werden aktiv und so wurden bis heute schon über 3.500 Aktivenpässe beantragt und durch den DRV genehmigt. Außerdem hat uns eine Vielzahl von positiven Rückmeldungen erreicht!

Und auch im Meldeportal hat sich einiges getan. Seit dieser Woche ist das neue Meldeportal unter http://meldeportal.rudern.de verfügbar und die ersten Veranstalter haben bereits ihre Regattaausschreibung geprüft und veröffentlicht.

Der erste große Test für das neue Meldeportal steht umittelbar bevor. Nach Ostern steht mit den Deutschen Kleinboot-Meisterschaften in Brandenburg die erste Regatta mit dem neuen Meldeportal auf dem Programm. Traditionell ist 10 Tage vorher der entsprechende Meldeschluss und damit die erste wirkliche Belastungsprobe für die neue Anwendungslandschaft des DRV.

Um die verschiedenen Funktionen des neuen Tools nutzerspezifisch weiterzuentwickeln, ist der Arbeitskreis Digitalisierung auf Feedback angewiesen. Bei Problemen, Verbesserungsvorschlägen oder weiteren Funktionswünschen würden wir uns über eine Rückmeldung via digitalisierung@rudern.de freuen.

Wer hier noch einen Schritt weitergehen möchte und die Digitalisierungsoffensive tatkräftig unterstützen möchte, ist hier auch an der richtigen Stelle und kann sich jederzeit melden.