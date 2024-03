Nationaler Ausscheid: Christ/Kruse bilden beim Weltcup den Zweier ohne

Nach dem nationalen Ausscheid vergangene Woche in Hamburg-Allermöhe hat die Nationalmannschaft für den Start in die olympische Saison konkrete Konturen bekommen. Der Kader für das erste Weltcup-Rennen in Varese (12. bis 14. April 2024) steht fest. In den Kleinbooten wurde in vier Bootsklassen der Startplatz für Varese direkt ausgefahren.

Dabei gab es ausschließlich klare Sieger nach zwei 2000-Meter-Rennen, ein entscheidender dritter Durchgang war nicht nötig. Es gewannen Julius Christ und Sönke Kruse (Bayer Leverkusen/RV Münster) im Männer-Zweier ohne Steuermann, Hannah Reif und Lena Sarassa (Frankfurter RG Germania/Crefelder RC) im Frauen-Zweier ohne, Alexandra Föster (RC Meschede) im Frauen-Einer sowie Johanna Reichardt und Marion Reichardt (ARC Würzburg) im Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen. Einer-Weltmeister Oliver Zeidler war von der Teilnahme in Hamburg befreit.

Im Feld der vier neu zusammengestellten Männer-Zweier gab es in beiden Rennen den gleichen Einlauf. Christ/Kruse gewannen jeweils mit deutlichem Vorsprung vor Mark Hinrichs/Theis Hagemeister (Limburger Club für Wassersport/Frankfurter RG Germania), Simon Schubert/Constantin Conrad (USV TU Dresden/Dresdner RC) und Jannik Metzger/Marc Kamann (Marbacher RV/Hamburger und Germania RC). „Julius und Sönke haben sich auch mit ihrer prozentualen Wettkampfleistung hervorgetan und sich deutlich abgesetzt“, sagte Cheftrainerin Brigitte Bielig. Sie freute sich, dass sich die Kleinboote generell trotz der am ersten Tag schwierigen Bedingungen mit starkem Schiebewind und Wellen „gut präsentiert“ hatten.

Reif/Sarassa wehren Konkurrenz ab

Beim Frauen-Zweier ohne setzte sich das favorisierte Boot deutlich durch und qualifizierte sich für Varese. Reif/Sarassa gewannen das erste Rennen vor Anna Härtl/Katja Fuhrmann (Frankfurter RG Germania/Laubegaster RV Dresden), Harriet Wappler-Niemeyer/Marie-Sophie Zeidler (beide RC Donau Ingolstadt), Tori Schwerin/Maike Böttcher (OR Rostock/Greifswalder RC) und Sophie Leupold/Alissa Buhrmann (Pirnaer RV/Lübecker RG). Im zweiten Rennen ließen Reif/Sarassa die Konkurrenz noch deutlicher hinter sich. Zweite wurden Schwerin/Böttcher vor Härtl/Fuhrmann und Wappler-Niemeyer/Zeidler.

Föster hält Faralisch in Schach

Im Frauen-Einer gab es nach der krankheitsbedingten Absage von Carlotta Nwajide zwei Mal das Duell zwischen Alex Föster und Juliane Faralisch (Frankfurter RG Germania). Die favorisierte Föster setzte sich beide Male sehr deutlich durch und bestätigte ihren Status als beste Einer-Fahrerin. Faralisch darf in Varese den zweiten deutschen Einer fahren. „Sie braucht Rennpraxis, um sich auch im Boot weiter entwickeln zu können, denn ihre Physis ist sehr gut“, sagte Bielig zur Nominierung.

Im leichten Doppelzweier der Frauen behaupteten die Reichardt-Zwillinge ihre nationale Führungsposition und werden auch in Varese die Startchance bekommen. Die beiden ließen im Ausscheidungsrennen Rebekka Falkenberg/Lea Schneider (RC Stralsund/Kettwiger RG) und Viktoria Hory/Annika Weber (SC DHfK Leipzig/RRG Mülheim) ebenso hinter sich wie am Vortag bereits in einem Relationsrennen, in dem der für Varese gesetzte schwere Doppelzweier mit Sarah Wibberenz /Frauke Hundeling (RC Havel Brandenburg/DRC Hannover) schneller war.

Veränderte Relation bei Mittel- und Großbooten

Die Mittel- und Großboote fuhren in Hamburg jeweils zwei Relationsrennen, die anders gestaltet waren als üblich. „Das war gut, so kam es schon auf der Strecke und nicht erst zum Ziel hin zu Bord-an-Bord-Kämpfen“, sagte die Cheftrainerin. Beim Männer-Achter lief es nach vielen krankheitsbedingten Ausfällen im Vorfeld „noch nicht so rund“ (Bielig). Dennoch wurde die Konkurrenz – im ersten Rennen der Doppelvierer und der neue Vierer ohne, im zweiten auch ein zweiter Doppelvierer mit Perspektivathleten – natürlich auf die Plätze verwiesen. Im Doppelvierer fiel nach dem vorangegangenen Ergotest ausgerechnet Schlagmann Moritz Wolff aus, die verbliebenen vier Ruderer schlugen sich gut. Der angesetzte Ausscheid zwischen Anton Finger und Julius Rommelmann um den vierten Platz im Boot konnte allerdings nur indirekt stattfinden. Die Messboot-Werte und der bessere Ergo-Test gaben den Ausschlag für Finger, damit bleibt es bei der WM-Besetzung des letzten Jahres.

Glänzende Vorstellungen von Leerkamp/Gaus

Auch im leichten Doppelzweier gab es nach dem Ergo-Test einen verletzungsbedingten Ausfall: Jonathan Rommelmann (Crefelder RC) musste passen. Doch Paul Leerkamp (Osnabrücker RV) und Ersatzmann Arno Gaus (Bonner RG) legten in den Relationsrennen gegen den gewiss nicht schwachen schweren Doppelzweier zwei großartige Auftritte hin, lagen im Ziel sogar noch vor Marc Weber (Steinmühle Marburg) und Jonas Gelsen (RC Nassovia Höchst) und erreichten mit 96,07 Prozent zur Weltbestzeit am ersten Renntag den besten Wert aller gestarteten Boote. „Wir wissen nun auf jeden Fall, dass diese Kombination sehr gut funktioniert“, sagte Brigitte Bielig.

Weiter Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison macht ihr der Frauen-Doppelvierer, der auch mit Ersatzfrau Lisa Gutfleisch anstelle der wegen einer Erkrankung geschonten Pia Greiten mit sehr guten Prozentwerten aufwartete. Der Frauen-Achter konnte die guten Ergo-Leistungen, die zuvor in Ratzeburg erzielt worden waren, nicht ganz bestätigen, der Schwerpunkt lag jedoch auf dem Ergometer.

Arbeit an einem Frauen-Vierer ohne

Weiter geht es für den Bereich Frauen-Riemen bereits ab Mittwoch mit einem letzten Trainingslager in Erba. Die Weltcup-Mannschaft wird dann von dort aus nach Varese weiterreisen. Aus den Eindrücken von Ratzeburg und Hamburg wird in Erba versucht werden, nun doch noch einen Frauen-Vierer ohne zu bilden, den Anna Härtl, Katja Fuhrmann, Harriet Wappler-Niemeyer und Katarina Tkachenko (RC Potsdam) fahren sollen. „Für Varese käme ein Einsatz noch zu früh, das Ziel wäre die Teilnahme an der EM Ende April in Ungarn“, sagt die Cheftrainerin.

Faralisch und Gelsen erneut als Ergo-Asse

Ihre bekannten Qualitäten auf dem Ergometer hatte Juliane Faralisch erneut beim 2000-Meter-Wettkampftest gezeigt, mit dem der nationale Ausscheid in Ratzeburg begonnen hatte. Sie setzte sich bei den Skullerinnen in 6:32,3 Minuten vor Alex Föster und Frauke Hundeling durch. Schnellste Riemerin war Anna Härtl im 6:50,2 Minuten vor Tabea Kuhnert und Lena Sarassa. Die Konkurrenz im leichten Frauen-Skull entschied Marion Reichardt in 7:05,8 Minuten klar vor ihrer Schwester Johanna und Natalie Weber für sich. Im Männer Skull war Jonas Gelsen in 5:42,6 Minuten auf dem Ergo mal wieder eine Klasse für sich. Zweiter wurde Bootspartner Marc Weber vor Moritz Wolff. Bei den leichten Skullern war Arno Gaus vor Jonathan Rommelmann der Schnellste. Der Bereich Männer Riemen hatte den Ergotest mit krankheitsbedingten Ausnahmen bereits in Dortmund absolviert.

Brigitte Bielig zog ein positives Fazit des Ergo-Tests, der erstmals im neuen Raum des Bundesstützpunktes in Ratzeburg ausgetragen wurde. „Es gab 22 persönliche Bestleistungen. Alleine das zeigt, dass in Sachen Trainingsintensität etwas passiert ist. Der ohnehin starke Bereich Frauen Skull hat sich noch einmal gesteigert. Aber auch im Frauen Riemen gab es deutliche Verbesserungen.“